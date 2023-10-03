Сбитие "Боинга" МАУ: Иран отказался признать свою ответственность, — МИД
Члены международной Координационной группы считают, что их позиция и позиция Ирана слишком "далеки друг от друга", чтобы согласовать что-то путем переговоров.
Иран отказывается признать свою полную международно-правовую ответственность и игнорирует претензии членов международной Координационной группы по сбиванию пассажирского рейса МАУ PS752. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.
"Координационная группа серьезно и преданно относится к принципу мирного урегулирования международных споров. С 2020 года Группа делала несколько попыток решить спор о сбивании рейса PS752 путем переговоров, и в сентябре 2023 года Иран наконец согласился встретиться со всеми членами Группы для проведения переговоров", — говорится в сообщении.
В МИД отметили, что на этой неделе представители четырех стран-членов Координационной группы встретились с должностными лицами Ирана, чтобы обсудить ответственность Исламской Республики Иран как государства за сбивание рейса PS752.
Главными темами стала ответственность Ирана за нарушение им международного права и необходимость полного возмещения ущерба.
"Координационная группа выражает сожаление по поводу того, что Иран до сих пор не желает поддерживать нашу позицию по существу и продолжает игнорировать наши претензии", — отметили в украинском МИД.
Исходя из обсуждений, состоявшихся на этой неделе, Группа считает, что их позиция и позиция Ирана слишком "далеки друг от друга", чтобы согласовать их путём проведения переговоров.
"Пока Иран отказывается признать свою полную международно-правовую ответственность, Координационная группа будет продолжать принимать меры для урегулирования этого спора в соответствии с нормами международного права, включая в рамках производства в Международном Суде ООН", — добавляют в заявлении.
Семьи жертв рейса PS752, по словам МИД, заслуживают прозрачности, справедливости и ответственности за трагическую потерю своих близких и за страдания, которые они продолжают терпеть.
"Координационная группа остается преданной этой цели", — отмечается в сообщении.
Авария рейса PS752: что известно
Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing-737 рейса PS752 упал в 60 километрах от Тегерана 8 января 2020 года. Все 180 человек, находившихся на борту, погибли.
В апреле 2021 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что иранские военные сбили самолет МАУ намеренно. По его словам, об этом свидетельствует отказ Ирана предоставить Украине полный доступ к расследованию обстоятельств катастрофы.
При этом судебно-медицинская экспертиза Канады, которая расследовала катастрофу Боинга МАУ PS752 под Тегераном, не обнаружила доказательств, что армия Ирана целенаправленно сбила пассажирский самолет.
Напомним, что в апреле 2023 года первого фигуранта по делу о катастрофе самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" приговорили к 13 годам колонии. В обвинительном акте указано, что командир комплекса ПВО "Тор М-1", вопреки приказу командного пункта и без получения разрешения и вопреки соответствующим указаниям, выпустил две ракеты по украинскому самолету.