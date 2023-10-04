"Россия предала армянский народ": глава Совета ЕС высказался о событиях в Карабахе

Шарль Мишель заявил, что "крайне разочарован" решением, которое было принято Азербайджаном. Несмотря на это, в Евросоюзе все еще считают Баку своим партнером.

Неспособность Российской Федерации обеспечить мир и безопасность в Карабахе является предательством армянского народа. Об этом сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель в интервью Euronews.

Глава Совета ЕС раскритиковал "российских миротворцев" в Карабахе за то, что они остались в стороне, когда Азербайджан начал военную операцию.

"Всем ясно, что Россия предала армянский народ", — сказал политик.

Как отмечают журналисты, в Европарламенте назвали "полным провалом" посредническую деятельность Шарля Мишеля, направленную на урегулирование ситуации вокруг Карабаха.

Сам политик отверг эту критику, отметив, что европейское посредничество позволило "продвинуться вперед". В частности, он упомянул об обмене пленными и прогрессе по текстам, направленным обеспечение будущего мирного соглашения между Ереваном и Баку.

"Но, говоря это, я крайне разочарован решением, которое было принято Азербайджаном, и я очень твердо выразил это президенту Алиеву", — заявил Шарль Мишель.

Глава Совета ЕС подчеркнул, что Баку по-прежнему остается партнером Евросоюза, однако "это не значит, что отношения простые".

Напомним, 19 сентября в Азербайджане объявили о начале "антитеррористической операции" на территории Карабаха. 20 сентября правительство страны заявило, что достигло поставленных целей и прекращает стрельбу.

По оценкам ООН от 2 октября, за последние несколько дней Карабах покинули более 100 000 человек и на данный момент там проживают от 50 до 1000 этнических армян. При этом миссия ООН не обнаружила разрушений гражданской инфраструктуры.