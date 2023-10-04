"Национальность не имеет значения": Шведская академия наук о Нобелевской премии для россиянина

Россиянин Алексей Екимов, который стал лауреатом Нобелевской премии по химии, имеет американский паспорт и с 1999 года работает и живет в США.

Лауреатом Нобелевской премии в области химии стал россиянин Алексей Екимов. По словам жюри, при выборе ученого не учитывали гражданства, ведь это "соответствует завещанию Альфреда Нобеля". Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь Шведской академии наук Ханс Эллегрен.

У него уточнили, чем руководствовалась академия наук, когда присуждала Нобелевскую премию российскому ученому ввиду того, что РФ продолжает свою захватническую войну против Украины.

По словам Эллегрена при отборе лауреатов Нобелевской премии, жюри "просто придерживаются процедуры определения наиболее важных открытий".

"После этого мы определяем важнейших участников, которые внесли вклад в эти открытия", — заявил генсек Шведской академии наук.

При выборе лауреата, как отметил Эллегрен, жюри не обращают внимания на национальность или любые другие факторы.

"Это означает, что национальность здесь не имеет значения", — подчеркнул генсек.

Кроме того, он добавил, что это якобы соответствует завещанию Альфреда Нобеля, который сказал, что премию должен получить самый достойный человек, независимо от его национальности.

Стоит заметить, что Екимов имеет американский паспорт и с 1999 года работает и живет в США.

Нобелевский комитет вручил премию по химии

Сегодня, 4 октября, Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии в области химии. Одним из них стал российский ученый Алексей Екимов.

Нобелевскую премию ему и еще двум ученым вручили за открытие и исследование полупроводниковых квантовых точек — наночастиц, настолько крошечных, что обладают уникальными свойствами.

Нобелевский комитет вручил премию по химии Фото: Из открытых источников

Отныне квантовые точки освещают компьютерные мониторы и экраны телевизоров на основе технологии QLED.

Кроме того, они добавляют нюансы свету некоторых светодиодных ламп, а биохимики и врачи могут применять их для картирования биологических тканей, проще говоря, их четкий свет может высветить ткань опухоли для хирурга.

Напомним, в этом году Нобелевский комитет уже назвал лауреатов в нескольких областях. Так, Нобелевскую премию по физике получили ученые Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л'Юйе — за "экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в материи".

Также лауреатами Нобелевки в области физиологии и медицины стали биохимик Каталин Карико и иммунолог Дрю Вайсман, чьи исследования способствовали разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19.