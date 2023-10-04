Новая технология светодиодных ламп: Нобелевский комитет вручил премию по химии

В этом году объявление Нобелевской премии по химии сопровождалось неожиданным казусом: имена лауреатов стали известны еще до официального объявления.

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Сегодня, 4 октября, Королевская академия наук Швеции объявила лауреатов Нобелевской премии в области химии. Ими стали американские ученые Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов, сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Премия присуждена за открытие и синтез квантовых точек — наночастиц, настолько крошечных, что они обладают уникальными свойствами. Отныне квантовые точки освещают компьютерные мониторы и экраны телевизоров на основе технологии QLED. Кроме того, они добавляют нюансы свету некоторых светодиодных ламп, а биохимики и врачи могут применять их для картографирования биологических тканей, проще говоря, их четкий свет может осветить ткань опухоли для хирурга.

"Исследование ученых принесло значительную пользу человечеству. Они добавили цвета нанотехнологиям. И в будущем это может способствовать созданию гибкой электроники, крошечных сенсоров, более тонких солнечных батарей и зашифрованной квантовой связи", — рассказали в Нобелевском комитете.

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Однако не обошлось без неожиданностей. Дело в том, что Королевская академия наук Швеции по ошибке заранее отправила средствам массовой информации письмо, в котором назвала победителей. Поэтому имена лауреатов по химии стали известны за несколько часов до официального объявления. Представители Академии наук поспешили заверить СМИ, что решение о премии этого года по химии еще не принято.

"Это ошибка Королевской академии наук Швеции… Решение еще не принято. Победители не определены", — заявил председатель Нобелевского комитета по химии Джоан Аквист.

Однако после закрытого голосования членов Королевской академии наук секретарь комитета все же назвал журналистам имена тех самых трех лауреатов.

Как отметила ВВС, подобная утечка информации в Нобелевском комитете практически невозможна, поскольку прилагаются все усилия, чтобы была соблюдена конфиденциальность, а список номинантов вообще держится в секрете в течение 50 лет после объявления победителей.

Нобелевские лауреаты по химии — что известно

Трио нынешних лауреатов работали над новой технологией независимо друг от друга, так же как и лауреаты-физики. Алексей Екимов и Луис Брус смогли создать квантовые точки, а Бавенди совершил настоящую революцию в химическом производстве. Мотивация премии на всех одна — за открытие и синтез квантовых точек. Кстати, Луис Брус и Алексей Екимов уже получали за это открытие престижную премию Вуда — научную награду американского Оптического общества (OSA) — еще в 2006 году.

Мунги Бавенди родился в Париже. Сейчас работает в Массачусетском технологическом институте (MIT) в Кембридже. Луи Брюс по происхождению американец — родился в Кливленде, штат Огайо. Работает в Колумбийском университете штата Нью-Йорк. Алексей Екимов — бывший гражданин СССР, который с 1999 года живет и работает в США. На момент награждения его место работы — Nanocrystals Technology Inc., штат Нью-Йорк.

Еще в начале 1980-х годов физик Алексей Екимов создал в цветном стекле квантовые эффекты, которые зависели от размера частиц, а их цвет происходил от наночастиц хлорида меди. В 1993 году Мунги Бавенди совершил революцию в химическом производстве квантовых точек, что позволило создать почти идеальные частицы. Впоследствии, уже в новом веке, Луи Брус стал первым ученым, который доказал, что квантовые эффекты зависят именно от размера частиц, свободно плавающих в жидкости.

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В 2022 году Нобелевскую премию по химии получили американские ученые Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдаль, которые изобрели простой способ соединять молекулы. К тому же Барри Шарплесс получил Нобелевскую премию во второй раз — в 2001 году ему была присуждена Нобелевка вместе с Редзи Нойери и Уильямом Ноулзом за исследования в области фармацевтической промышленности.

В целом химия всегда была одной из важных отраслей для основателя премии Альфреда Нобеля. Ее составляющая в его собственных работах была достаточно весомой — развитие изобретений Нобеля, а также технологические процессы, которыми он пользовался, основывались на знаниях химии. Поэтому именно химия стала второй отраслью, о которой меценат упомянул в своем завещании.

Первая Нобелевская премия по химии была присуждена в 1901 году Якобу Вант-Гоффу из Нидерландов — "в знак признания огромной важности открытия законов химической динамики и осмотического давления в растворах".

Нобелевская премия-2023

В этом году Нобелевский комитет уже назвал лауреатов в нескольких областях.

Так, Нобелевскую премию по физике получили ученые Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л'Юйе — за "экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в материи".

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Лауреатами Нобелевки в области физиологии и медицины стали биохимик Каталин Карико и иммунолог Дрю Вайсман, чьи исследования способствовали разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19.

В конце сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может получить в этом году Нобелевскую премию мира. Его оппонентом стал российский оппозиционер Алексей Навальный.

Впрочем, Нобелевская неделя-2023 продолжается. Завтра, 5 октября, станут известны лауреаты премии по литературе, в пятницу назовут того, кто получит премию за содействие установлению мира. А в следующий понедельник, 9 октября, будет объявлен нобелиант по экономике.