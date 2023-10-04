Нова технологія світлодіодних ламп: Нобелівський комітет вручив премію з хімії

Цьогоріч оголошення Нобелівської премії з хімії супроводжувалося несподіваним казусом: імена лауреатів стали відомі ще до офіційного оголошення.

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Сьогодні, 4 жовтня, Королівська академія наук Швеції оголосила лауреатів Нобелівської премії у галузі хімії. Ними стали американські науковці Мунгі Бавенді, Луїс Брюс та Олексій Єкімов, повідомляє пресслужба Нобелівського комітету.

Премію присуджено за відкриття та синтез квантових точок — наночастинок, настільки крихітних, що мають унікальні властивості. Відтепер квантові точки освітлюють комп’ютерні монітори та екрани телевізорів на основі технології QLED. Крім того, вони додають нюанси світлу деяких світлодіодних ламп, а біохіміки та лікарі можуть застосовувати їх для картографування біологічних тканин, простіше кажучи, їх чітке світло може висвітлити тканину пухлини для хірурга.

"Дослідження вчених принесло значну користь людству. Вони додали кольору нанотехнологіям. І в майбутньому це може сприяти створенню гнучкої електроніки, крихітних сенсорів, тонших сонячних батарей і зашифрованого квантового зв'язку", – розповіли у Нобелівському комітеті.

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Проте не обійшлося без несподіванок. Справа в тому, що Королівська академія наук Швеції помилково завчасно відправила засобам масової інформації лист, в якому назвала переможців. Тож імена лауреатів з хімії стали відомі за кілька годин до офіційного оголошення. Представники Академії наук поспішили запевнити ЗМІ, що рішення про премію цього року з хімії ще не ухвалено.

"Це помилка Королівської академії наук Швеції… Рішення ще не прийнято. Переможці не визначені", — заявив голова Нобелівського комітету з хімії Джоан Аквіст.

Однак після закритого голосування членів Королівської академії наук секретар комітету все ж таки назвав журналістам імена тих самих трьох лауреатів.

Як зазначила ВВС, подібний витік інформації у Нобелівському комітеті практично неможливий, оскільки докладаються всі зусилля, аби було дотримано конфіденційності, а список номінантів взагалі тримається в секреті протягом 50 років після оголошення переможців.

Нобелівські лауреати з хімії — що відомо

Тріо нинішніх лауреатів працювали над новою технологією незалежно один від одного, так само як і лауреати-фізики. Олексій Єкімов і Луїс Брус змогли створити квантові точки, а Бавенді здійснив справжню революцію у хімічному виробництві. Мотивація премії на всіх єдина — за відкриття та синтез квантових точок. До речі, Луїс Брус та Олексій Єкімов вже отримували за це відкриття престижну премію Вуда — наукову нагороду американського Оптичного товариства (OSA) — ще у 2006 році.

Мунгі Бавенді народився у Парижі. Наразі працює у Массачусетському технологічному інституті (MIT) у Кембриджі. Луї Брюс за походженням американець — народився у Клівленді, штат Огайо. Працює у Колумбійському університеті штату Нью-Йорк. Олексій Єкімов — колишній громадянин СРСР, який з 1999 року живе і працює у США. На момент нагородження його місце роботи — Nanocrystals Technology Inc., штат Нью-Йорк.

Ще на початку 1980-х років фізик Олексій Єкімов створив у кольоровому склі квантові ефекти, які залежали від розміру частинок, а їх колір походив від наночастинок хлориду міді. У 1993 році Мунгі Бавенді здійснив революцію в хімічному виробництві квантових точок, що дозволило створити майже ідеальні частинки. Згодом, вже у новому столітті, Луї Брус став першим науковцем, який довів, що квантові ефекти залежать саме від розміру частинок, що вільно плавають у рідині.

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У 2022 році Нобелівську премію з хімії отримали американські вчені Каролін Бертоцці та Баррі Шарплесс, а також данець Мортен Мелдаль, які винайшли простий спосіб з’єднувати молекули. До того ж Баррі Шарплесс отримав Нобелівську премію вдруге — 2001 року йому було присуджено Нобелівку разом з Редзі Ноєрі та Вільямом Ноулзом за дослідження у галузі фармацевтичної промисловості.

Загалом хімія завжди була однією з важливих галузей для засновника премії Альфреда Нобеля. Її складова в його власних роботах була достатньо вагомою — розвиток винаходів Нобеля, а також технологічні процеси, якими він користувався, ґрунтувалися на знаннях хімії. Тому саме хімія стала другою галуззю, про яку меценат згадав у своєму заповіті.

Перша Нобелівська премія з хімії була присуджена в 1901 році Якобу Вант-Гоффу з Нідерландів — "на знак визнання величезної важливості відкриття законів хімічної динаміки і осмотичного тиску в розчинах".

Нобелівська премія-2023

Цьогоріч Нобелівський комітет вже назвав лауреатів у кількох галузях.

Так, Нобелівську премію з фізики отримали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауз та Анн Л'Юйє — за "експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів у матерії".

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Лауреатами Нобелівки у галузі фізіології та медицини стали біохімік Каталін Каріко та імунолог Дрю Вайсман, чиї дослідження сприяли розробці ефективних мРНК-вакцин проти COVID-19.

Наприкінці вересня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський може отримати цього року Нобелівську премію миру. Його опонентом став російський опозиціонер Олексій Навальний.н

Втім, Нобелівський тиждень-2023 триває. Завтра, 5 жовтня, стануть відомі лауреати премії з літератури, у п’ятницю назвуть того, хто отримає премію за сприяння встановленню миру. А наступного понеділка, 9 жовтня, буде оголошено нобеліанта з економіки.