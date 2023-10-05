Пострадавшим от войны: лауреат Нобелевской премии по физике передаст ее в помощь украинцам

По словам лауреата Ференца Крауса, полученные деньги будут переданы организации "Наука для людей", которая была создана 1,5 года назад для помощи людям, пострадавшим от полномасштабного вторжения России в Украину.

Один из победителей Нобелевской премии по физике, ученый из Венгрии, Ференц Краус, объявил о своем намерении передать сумму, прилагающуюся к этой награде, в качестве помощи украинскому народу. Об этом сообщает издание Portfolio.

Краус разделит Нобелевскую премию вместе с двумя другими учеными: Пьером Августини и Анной Льюе.

Общая сумма денежного вознаграждения составляет 11 миллионов шведских крон, что эквивалентно 330 тысячам долларов США. Краус получит третью часть этой суммы.

В небольшом интервью, которое ученый дал после объявления о награде, он признался, что это стало для него неожиданностью. Он также выразил благодарность своим двум коллегам, которые разделили с ним эту престижную награду.

Краус также заявил, что передаст полученные деньги организации "Наука для людей", которая была создана 1,5 года назад для помощи людям, пострадавшим от полномасштабного вторжения России в Украину.

Напоминаем, что Нобелевскую премию по физике 2022 получили также трое ученых из Франции, США и Австрии за то, что сделали важные открытия в области квантовой механики.

Фокус также писал, что Нобелевская премия по физиологии и медицине 2022 была присуждена шведскому ученому за его работу с геномом древнего родственника человека – неандертальца.