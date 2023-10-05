Обсудили безопасность на Кавказе: Зеленский впервые встретился с премьером Армении Пашиняном

Президент Украины заверил, что Киев заинтересован в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никола Пашинян впервые встретились в кулуарах неформального саммита ЕС в испанской Гранаде. Об этом сообщил президент Украины в собственном телеграм-канале.

Лидеры Украины и Армении обсудили вопросы безопасности и совместные проекты Фото: Скриншот

"Во время нашей первой встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном мы обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с этими странами", — подчеркнул президент Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что лидеры обсудили двустороннее сотрудничество Украины и Армении и межрегиональные экономические проекты.

В рамках саммита, проходящего в Испании, была запланирована встреча премьер-министра Армении с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при участии президента Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Однако Алиев отказался от поездки, по словам дипломатического источника в Азербайджане, из-за "деструктивной позиции Франции, а также несогласия Парижа и Берлина на участие во встрече Турции".

Накануне Владимир Зеленский провел телефонный разговор с азербайджанским лидером, в котором они обсудили вопросы региональной безопасности и актуальных вызовов, а также форматы взаимодействия между двумя странами.

"Поблагодарил его (Алиева. — Ред.) за значительную гуманитарную помощь, которую Азербайджан предоставляет Украине, в частности в энергетическом секторе с приближением зимы. Подтвердили нашу приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств", — отметил президент Украины.

Примером соблюдения международного принципа территориальной целостности государства стал Карабах — горный регион на Южном Кавказе, который международно признан частью Азербайджана, но три десятилетия контролировался этническими армянами. Напомним, Фокус писал, что 19 сентября в Азербайджане объявили о начале "антитеррористической операции" на территории Карабаха. 20 сентября правительство страны заявило, что достигло поставленных целей и прекращает стрельбу.

Саммит Европейского политического сообщества — что известно

Президент Владимир Зеленский в четверг, 5 октября, принимает участие в саммите Европейского политического сообщества в Гранаде в Испании. Накануне Фокус писал, что Зеленский вроде бы не посетит саммит, но так было объявлено заранее из соображений безопасности.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель направил лидерам государств-членов ЕС приглашение на неформальную встречу в Гранаде. На саммите планируется обсудить самые актуальные проблемы, с которыми сейчас сталкивается ЕС, в частности хотят коснуться стратегической повестки дня на 2024-2029 годы.

Напомним, Фокус писал, что 4 октября глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году, однако для этого есть условие. По его словам, обе стороны должны "четко понимать", каковы их общие цели, приоритеты и направления инвестиций.

2 октября в Киеве состоялась встреча министров Европейского Союза по иностранным делам, во время которой дипломаты выражали свое единство и сочувствие украинскому населению.