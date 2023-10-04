Приглашение для Зеленского: в испанской Гранаде состоится неформальный саммит ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вряд ли сможет побывать на саммите из-за крайне важного его присутствия в Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на неформальную встречу лидеров стран Евросоюза, которая состоится в испанской Гранаде. Об этом глава страны сообщил 4 октября во время прямого эфира на телеканале Sky TG24 по случаю празднования 20-летия медиа.

По словам президента, на встречу его пригласил премьер Испании Педро Санчес и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Но вряд ли он сможет приехать, отметил Зеленский, поскольку сейчас нужно его присутствие в Украине.

"Контрнаступление движется, хотя и медленно, но шаг за шагом мы делаем все, чтобы дать отпор врагу", — добавил он.

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Президент подчеркнул, что каждый, кто хотел бы видеть быстрый результат на поле боя в Украине, должен понимать, насколько масштабна и жестока эта война.

"Война на поле — это масштабная война, которая длится уже почти два года и есть усталость, но мы очень мотивированы, и мы все сделаем, чтобы победить нашего врага", — отметил он.

Кроме того, Зеленский упомянул в интервью, что приглашал в Украину Папу Римского и был бы рад, если бы тот приехал.

Неформальный саммит ЕС — что известно

На саммите, приглашение на который лидерам государств-членов ЕС прислал председатель Евросовета Шарль Мишель, запланировано обсудить актуальные проблемы Евросоюза. Кроме того, в повестке дня неформальной встречи — будущие приоритеты союза, в частности стратегии на 2024-2029 годы.

Неформальную встречу лидеры стран ЕС проведут в испанской Гранаде 6 октября.

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В конце октября в Вашингтоне должен состояться саммит США — ЕС. Президент Джо Байден, в частности, хочет обсудить с лидерами Евросоюза вопросы поддержки Украины. Также главы государств планируют рассмотреть такие критически важные темы, как новейшие технологии, включая цифровую инфраструктуру и искусственный интеллект.

Напомним, Фокус сообщал ранее, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал блок к постоянной военной поддержке Украины.

Кроме того, по словам главы представительства ЕС в Украине Катарины Матерновой, Украине нужно поддерживать темпы реформ, однако и сам блок должен быть готов принимать новые страны.

Фокус писал, что 2 октября в столице Украины началась встреча министров Евросоюза по иностранным делам. Дипломаты собрались, чтобы выразить свое единство и сочувствие украинскому населению.