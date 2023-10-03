"Зеленый свет" в ЕС: Брюссель может объявить о переговорах с Украиной в декабре, - Politico

По информации журналистов, Брюссель намерен, несмотря ни на что, сделать политическое заявление и санкционировать переговоры о вступлении Украины.

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Европейский Союз готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в блок, о чем планирует официально объявить уже в декабре. Об этом пишет Politico.

Как сообщает издание со ссылкой на дипломатов, знакомых с планами ЕС, лидеры готовятся дать Украине "зеленый свет" о присоединении к блоку 27 стран. Этот сигнал они планируют огласить до конца 2023 года.

"Будущее Украины – в нашем Союзе", – заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ежегодном обращении к Союзу в Страсбурге, в котором она также открыла дверь для изменения договора ЕС, если это необходимо.

Издание замечает, что дипломаты считают: Украина находится в центре нового крупного рывка по расширению ЕС до 35 стран.

Журналисты уточнили, что страны ЕС уже предоставили Киеву статус кандидата на членство в ЕС в июне, однако Комиссия союза должна в ноябре подготовить отчет о ходе выполнения Украиной и другими претендентами условий вступления в блок. Как только отчет будет принят, можно будет, по словам инсайдера издания, объявить о начале переговоров.

"Политическое давление вокруг этого будет слишком сильным, чтобы отдельные государства-члены могли ему сопротивляться. Рабочее предположение действительно заключается в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры", — рассказал источник журналистам.

По информации издания, любое решение начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС имеет политическую и юридическую основу.

"Чтобы начать переговоры, Украина по закону должна выполнить семь условий, изложенных Комиссией, включая судебную реформу и пресечение коррупции. По данным украинского правительства, по состоянию на август были выполнены только два из семи условий", — отмечает Politico.

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Однако один из дипломатов, который комментировал ситуацию, сообщил, что Украина, возможно, и не выполнит все семь условий к тому времени, когда главы европейских государств соберутся на саммит в середине декабря. Вместе с тем лидеры намерены сделать политическое заявление, санкционирующее переговоры, даже если их юридические рамки еще не будут окончательно определены.

"Цель состоит в том, чтобы в декабре политически договориться о начале переговоров", — подчеркнул еще один источник, добавив, что юридическое решение о приеме Украины может быть принято к началу 2024 года. Такое же мнение высказал и третий эксперт.

Отвечая на вопрос, насколько далеко продвинулась Украина в выполнении семи критериев, представитель ЕС ответил, что прогресс обнадеживает, и только одна область, касающаяся меньшинств, кажется проблемной в краткосрочной перспективе.

Как писал Фокус, Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте полного членства Украины в ЕС, который базируется на четырех различных концентрических кругах членства. Это могло бы стать основой для постепенной интеграции.

Ключевое предложение экспертов, план которых поддерживают Париж и Берлин, заключается в закреплении "Европы четырех скоростей", то есть разделении европейских государств на четыре группы в зависимости от уровня и желания интеграции.

Напомним, Фокус сообщал, что 2 октября в столице Украины началась встреча министров Евросоюза по иностранным делам. Дипломаты собрались, чтобы выразить свое единство и сочувствие украинскому населению.

Кроме того, по словам главы представительства ЕС в Украине Катарины Матерновой, Украине нужно поддерживать темпы реформ, однако и сам блок должен быть готов принимать новые страны.

Напомним, что Фокус писал: война в Украине стала весомой причиной для расширения Евросоюза. По словам журналистов, Брюссель больше не может позволить себе "тянуть за собой" 9 потенциальных членов, включая Украину, оставляя их в "серой зоне".