"Зелене світло" в ЄС: Брюссель може оголосити про переговори з Україною в грудні, — Politico

За інформацією журналістів, Брюссель має намір, попри будь-що, зробити політичну заяву і санкціонувати переговори про вступ України.

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Європейський Союз готується розпочати переговори з Україною про її майбутній вступ до блоку, про що планує офіційно оголосити вже в грудні. Про це пише Politico.

Як повідомляє видання з посиланням на дипломатів, знайомих із планами ЄС, лідери готуються дати Україні "зелене світло" про приєднання до блоку 27 країн. Цей сигнал вони планують оголосити до кінця 2023 року.

"Майбутнє України — у нашому Союзі", — заявила раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у щорічному зверненні до Союзу в Страсбурзі, в якому вона також відкрила двері для зміни договору ЄС, якщо це необхідно.

Видання зауважує, що дипломати вважають: Україна перебуває в центрі нового великого ривка з розширення ЄС до 35 країн.

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Журналісти уточнили, що країни ЄС уже надали Києву статус кандидата на членство в ЄС у червні, однак Комісія союзу має в листопаді підготувати звіт про перебіг виконання Україною та іншими претендентами умов вступу до блоку. Щойно звіт буде ухвалено, можна буде, за словами інсайдера видання, оголосити про початок переговорів.

"Політичний тиск навколо цього буде занадто сильним, щоб окремі держави-члени могли йому чинити опір. Робоче припущення справді полягає в тому, що до грудня Європейська рада ухвалить рішення розпочати переговори", — розповіло джерело журналістам.

За інформацією видання, будь-яке рішення почати офіційні переговори щодо вступу України до ЄС має політичну та юридичну основу.

"Щоб почати переговори, Україна, згідно із законом, має виконати сім умов, викладених Комісією, включно із судовою реформою і припиненням корупції. За даними українського уряду, станом на серпень було виконано тільки дві із семи умов", — зазначає Politico.

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Однак один із дипломатів, який коментував ситуацію, повідомив, що Україна, можливо, і не виконає всі сім умов на той час, коли глави європейських держав зберуться на саміт у середині грудня. Водночас лідери мають намір зробити політичну заяву, що санкціонує переговори, навіть якщо їх юридичні рамки ще не будуть остаточно визначені.

"Мета полягає в тому, щоб у грудні політично домовитися про початок переговорів", — підкреслило ще одне джерело, додавши, що юридичне рішення про прийом України може бути ухвалено до початку 2024 року. Таку саму думку висловив і третій експерт.

Відповідаючи на запитання, наскільки далеко просунулася Україна у виконанні семи критеріїв, представник ЄС відповів, що прогрес обнадіює, і тільки одна сфера, яка стосується меншин, здається проблемною в короткостроковій перспективі.

Як писав Фокус, Франція і Німеччина наполягають на альтернативному варіанті повного членства України в ЄС, який базується на чотирьох різних концентричних колах членства. Це могло б стати основою для поступової інтеграції.

Ключова пропозиція експертів, план яких підтримують Париж і Берлін, полягає в закріпленні "Європи чотирьох швидкостей", тобто поділі європейських держав на чотири групи залежно від рівня і бажання інтеграції.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що 2 жовтня в столиці України розпочалася зустріч міністрів Євросоюзу із закордонних справ. Дипломати зібралися, щоб висловити свою єдність і співчуття українському населенню.

Крім того, за словами глави представництва ЄС в Україні Катаріни Матернової, Україні потрібно підтримувати темпи реформ, однак і сам блок має бути готовий приймати нові країни.

Нагадаємо, що Фокус писав: війна в Україні стала вагомою причиною для розширення Євросоюзу. За словами журналістів, Брюссель більше не може дозволити собі "тягнути за собою" 9 потенційних членів, включно з Україною, залишаючи їх у "сірій зоні".