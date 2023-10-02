Помощь ВСУ на 5 миллиардов евро: Боррель о новых предложениях для Украины (видео)

Глава европейской дипломатии предложил новый пакет военной помощи для Вооруженных Сил Украины и надеется на его согласование до конца года.

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Высший представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель предложил новый двусторонний пакет Европейского мирного фонда размером до 5 миллиардов евро в качестве военной помощи Украине на 2024 год. Об этом он сообщил 2 октября на брифинге в Киеве, где проходит саммит глав МИД стран Евросоюза.

"Сегодня мы обсудили комплексную поддержку Украины: с точки зрения безопасности; с военной стороны; о вступлении в ЕС и процесс реформ; о подотчетности; формулу мира", — отметил Боррель в собственном аккаунте на Х (бывший Twitter).

По словам Борреля, это будет дополнением к средствам, которые Евросоюз готов обсудить в рамках более широких переговоров по общему бюджету до 2027 года.

"Обязательства ЕС четкие, и наша поддержка продолжается во всех измерениях. Надеюсь, мы сможем достичь соглашения до конца года", — подчеркнул он.

Кроме того, дипломат объявил, что в ближайшие месяцы планируется обучить 40 000 украинцев, включая летчиков истребителей, а также сосредоточиться на укреплении киберзащиты Украины и ее сектора обороны.

"Посмотрим, что произойдет в США, но с нашей стороны мы будем продолжать поддерживать и увеличивать нашу поддержку", — сказал Боррель, отвечая на вопрос о голосовании в Вашингтоне.

Исторический саммит глав МИД стран ЕС в Киеве — что известно

В саммите, который открылся сегодня, 2 октября, приняли участие 27 европейских стран, которые выступают единым блоком в вопросах поддержки Украины. Это первая такая встреча за пределами союза, что, по словам главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, свидетельствует о приверженности блока к расширению и вступлению Украины в ЕС.

"Мы собираемся на историческую встречу министров иностранных дел ЕС здесь, в Украине, стране-кандидате и будущем члене ЕС", — подчеркнул верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель и назвал саммит важным сигналом европейской поддержки Киева.

Дмитрий Кулеба отметил, что на пути создания Евросоюза было немало трудных моментов, когда отцы-основатели ЕС и их преемники могли усомниться в успехе, потому что задача была слишком сложной и дорогой, а ее результаты не были гарантированными.

"Если вы верите в то, что вы делаете, вы всегда найдете силы двигаться вперед. Российская агрессия против Украины не может закончиться ничьей. Агрессия должна потерпеть поражение. Виновные должны быть наказаны. Справедливость, свобода и достоинство должны победить. Мы не можем позволить себе скепсис, усталость, полурешения или сход с дистанции. Поэтому продолжаем, продолжаем: нет другого будущего для народов Европы, кроме как в единстве с Украиной", — заявил он.

Напомним, что 30 сентября Жозеп Боррель посетил разрушенный собор в Одессе. Он заявил, что место, где он находится, наглядно демонстрирует, как Россия пытается уничтожить Украину.

Кроме того, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в воскресенье, 1 октября, прибыл в Киев и посетил церемонию чествования павших украинских воинов в День защитников и защитниц Украины вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Фокус сообщал, что глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вскоре ЕС расширится "от Лиссабона до Луганска".