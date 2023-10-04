Запрошення для Зеленського: в іспанській Гранаді відбудеться неформальний саміт ЄС

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що навряд чи зможе побувати на саміті через вкрай важливу його присутність в Україні.

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Президент України Володимир Зеленський дістав запрошення на неформальну зустріч лідерів країн Євросоюзу, яка відбудеться в іспанській Гранаді. Про це очільник країни повідомив 4 жовтня під час прямого ефіру на телеканалі Sky TG24 з нагоди святкування 20-річчя медіа.

За словами президента, на зустріч його запросив прем'єр Іспанії Педро Санчес та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Але навряд чи він зможе приїхати, зауважив Зеленський, оскільки наразі потрібна його присутність в Україні.

"Контрнаступ рухається, хоча й повільно, але крок за кроком ми робимо все, щоб дати відсіч ворогу", — додав він.

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Президент підкреслив, що кожен, хто хотів би бачити швидкий результат на полі бою в Україні, має розуміти, наскільки масштабна і жорстока ця війна.

"Війна на полі – це масштабна війна, яка триває вже майже два роки і є втома, але ми дуже мотивовані, і ми все зробимо, щоб перемогти нашого ворога", — відзначив він.

Крім того, Зеленский згадав в інтерв’ю, що запрошував в Україну Папу Римського і був би радий, якби той приїхав.

Неформальний саміт ЄС — що відомо

На саміті, запрошення на який лідерам держав-членів ЄС надіслав голова Євроради Шарль Мішель, заплановано обговорити актуальні проблеми Євросоюзу. Крім того, у порядку денному неформальної зустрічі — майбутні пріоритети союзу, зокрема стратегії на 2024-2029 роки.

Неформальну зустріч лідери країн ЄС проведуть в іспанській Гранаді 6 жовтня.

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Наприкінці жовтня у Вашингтоні має відбутися саміт США — ЄС. Президент Джо Байден, зокрема, хоче обговорити з лідерами Євросоюзу питання підтримки України. Також лідери планують розглянути такі критично важливі теми, як новітні технологій, включаючи цифрову інфраструктуру та штучний інтелект.

Нагадаємо, Фокус повідомляв раніше, що верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель закликав блок до постійної військової підтримки України.

Крім того, за словами глави представництва ЄС в Україні Катаріни Матернової, Україні потрібно підтримувати темпи реформ, однак і сам блок має бути готовий приймати нові країни.

Фокус писав, що 2 жовтня в столиці України розпочалася зустріч міністрів Євросоюзу із закордонних справ. Дипломати зібралися, щоб висловити свою єдність і співчуття українському населенню.