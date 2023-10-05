За стремление к реальному миру: король Испании призвал к общей Европе после аудиенции с Зеленским (фото)

Во время аудиенции с президентом Украины король Испании говорил об объединении вокруг общих европейских ценностей и стремлении к настоящему миру.

В рамках саммита Европейского политического сообщества 5 октября король Испании Филипп VI встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает испанское информагентство ABC Internacional.

В рамках саммита Европейского сообщества состоялась аудиенция короля Испании и лидера Украины Фото: Из открытых источников

Это первая встреча лидера Украины с испанским монархом, на которой король Филипп VI подтвердил, что его страна будет продолжать оказывать всяческую помощь Украине в условиях российской агрессии. Именно такую позицию он впоследствии подтвердил во время ужина для более 40 лидеров стран, участвовавших в саммите в Гранаде.

"Европа, пожалуй, больше, чем любой другой континент, обязана найти эти места свободной мысли и дебатов. Мы являемся континентом с длинной общей историей, также очень сложной, и даже сегодня с иногда разными национальными позициями и культурными ссылками. Но мы, несомненно, являемся политическим сообществом с общими ценностями, стремлениями и интересами", — сказал король в речи.

На фоне войны в Украине Филипп VI хотел вспомнить о "стремлении к настоящему миру" на европейском континенте.

"Возможно, сочетание всей этой истории и наших разнообразных мыслей и чувствительности также является причиной того, почему в последние десятилетия нам удалось объединиться вокруг наших общих ценностей. Вокруг стремления к настоящему миру", — отметил дон Филипп.

Во время аудиенции президент Украины поблагодарил короля Филиппа, королевскую семью Испании и весь испанский народ за неизменную поддержку Украины.

"Ценим помощь со стороны Испании, которая предоставляется с первых дней полномасштабного вторжения государства-агрессора, в борьбе Украины за наши общие европейские ценности", — подчеркнул Зеленский.

Встреча Филиппа VI с президентом Украины состоялась после разговора Зеленского с премьер-министром страны Педро Санчесом, на которой премьер пообещал шесть новых ракетных установок Hawk для армии, которые присоединятся к шести другим, уже отправленным в Украину.

"Украина должна победить, чтобы Путин не разворачивал агрессию", — заверил лидер Украины.

Напомним, 4 октября глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году, однако для этого есть условие. По его словам, обе стороны должны "четко понимать", каковы их общие цели, приоритеты и направления инвестиций.

2 октября в Киеве состоялась встреча министров Европейского Союза по иностранным делам, во время которой дипломаты выражали свое единство и сочувствие украинскому населению.