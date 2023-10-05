Испания поможет закрыть небо: Украина получила 6 установок ЗРК Hawk (видео)

Кроме решения по зенитно-ракетному комплексу Hawk, который предоставит Украине Испания, президент Владимир Зеленский рассказал о дополнительной системе Patriot, которую передаст Германия.

Related video

Испанское правительство приняло решение о передаче Украине шесть пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk. Об этом сообщила пресс-служба испанского правительства.

"По итогам сегодняшних переговоров с президентом Зеленским испанское правительство предоставит Украине шесть пусковых установок Hawk для борьбы с возможными российскими бомбардировками гражданских объектов и критической инфраструктуры, а также для защиты нового зернового коридора", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский и Педро Санчес обсудили помощь Испании для Украины Фото: Скриншот

Такое решение стало результатом переговоров президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Во время встречи лидеры стран обсудили ситуацию на фронте российско-украинской войны, проблемы защиты неба в Украине и системы противовоздушной обороны. Не обошли вниманием и вопросы борьбы с беспилотниками, а также предоставление оборудования для разминирования территории Украины и обучение украинских военных саперов.

Кроме того, Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом и анонсировал итоги разговора.

"И мощное решение у нас на встрече с господином канцлером Шольцом. Немецкое правительство будет работать над предоставлением Украине еще одной системы Patriot. Я считаю, что это единственная на сегодня система, которая может противостоять таким массовым убийствам", — сказал Зеленский.

Что стоит знать о ЗРК Hawk

Это мобильный ракетный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности MIM-23 HAWK: который был принят на вооружение США в 1960 году. С тех пор комплекс прошел несколько модернизаций.

Первый вариант комплекса имел дальность поражения целей до 25 километров, по высоте — до 13700 метров. После модернизации максимальная дальность перехвата целей выросла до 40 километров, высота — до 18 километров. Во времена холодной войны был основным зенитным комплексом для США и стран НАТО. Сейчас находится на вооружении у почти 20 стран.

Инфографика: АрмияInform Фото: Из открытых источников

Испанские ЗРК Improved HAWK с 2021 года проходят поэтапную модернизацию по программе Hawk 21. Дальность уничтожения целей у усовершенствованной и более компактной модификации комплекса составляет до 45-50 километров, высотность цели — до 20 километров. Ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения и летит со скоростью 2,4 Маха.

Важно

"Стареющий ветеран": почему ЗРК HAWK будет эффективным решением против Shahed-136

Напомним, Фокус летом писал, что США хотят выкупить у Тайваня и передать Украине MIM-23 Hawk, предварительно переоборудовав их.

Также в конце июня сообщалось, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки для ЗРК NASAMS. По словам президента Науседы, во время саммита НАТО в июле он ожидает еще больше совместных решений для усиления Украины.