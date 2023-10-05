Іспанія допоможе закрити небо: Україна отримала 6 установок ЗРК Hawk (відео)

Крім рішення щодо зенітно-ракетного комплексу Hawk, який надасть Україні Іспанія, президент Володимир Зеленський розповів про додаткову систему Patriot , яку надасть Німеччина.

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Іспанський уряд ухвалив рішення про передачу Україні шість пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk. Про це повідомила пресслужба іспанського уряду.

"За підсумками сьогоднішніх переговорів із президентом Зеленським іспанський уряд надасть Україні шість пускових установок Hawk для боротьби з можливими російськими бомбардуваннями цивільних об'єктів та критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору", – йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський і Педро Санчес обговорили допомогу Іспанії для України Фото: Скріншот

Таке рішення стало результатом переговорів президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. Під час зустрічі лідери країн обговорили ситуацію на фронті російсько-української війни, проблеми захисту неба в Україні і системи протиповітряної оборони. Не обійшли увагою й питання боротьби із безпілотниками, а також надання обладнання для розмінування території України і навчання українських військових саперів.

Крім того, Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та анонсував підсумки розмови.

"І потужне рішення в нас на зустрічі з паном канцлером Шольцом. Німецький уряд працюватиме над наданням Україні ще однієї системи Patriot. Я вважаю, що це єдина на сьогодні система, яка може протистояти таким масовим вбивствам", — сказав Зеленський.

Що варто знати про ЗРК Hawk

Це мобільний ракетний комплекс протиповітряної та протиракетної оборони середньої дальності MIM-23 HAWK: який було прийнято на озброєння США в 1960 році. Відтоді комплекс пройшов кілька модернізацій.

Перший варіант комплексу мав дальність ураження цілей до 25 кілометрів, по висоті — до 13700 метрів. Після модернізації максимальна дальність перехоплення цілей зросла до 40 кілометрів, висота — до 18 кілометрів. За часів холодної війни був основним зенітним комплексом для США та країн НАТО. Наразі перебуває на озброєнні у майже 20 країн.

Інфографіка: АрміяInform Фото: З відкритих джерел

Іспанські ЗРК Improved HAWK з 2021 року проходять поетапну модернізацію за програмою Hawk 21. Дальність знищення цілей у вдосконаленої і компактнішої модифікації комплексу становить до 45-50 кілометрів, висотність цілі – до 20 кілометрів. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення й летить зі швидкістю 2,4 Маха.

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Нагадаємо, Фокус влітку писав, що США хочуть викупити у Тайваня і передати Україні MIM-23 Hawk, заздалегідь переобладнавши їх.

Також наприкінці червня повідомлялося, що Литва придбала для України дві пускові установки для ЗРК NASAMS. За словами президента Науседи, під час саміту НАТО в липні він очікує ще більше спільних рішень для посилення України.