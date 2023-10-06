Тонут машины и дороги: Южно-Сахалинск ушел под воду из-за мощного тайфуна (фото)

В российском дальневосточном городе вода залила улицы, машины, дома. Ветер повредил линии электропередач. На фотографиях с места событий показывают троллейбус, в котором вода плещется под ногами пассажиров.

В ночь с 5 на 6 октября в Южно-Сахалинске в РФ произошел мощный ливень после тайфуна, который пронесся над дальневосточным российским островом Сахалин. Из-за значительного количества осадков улицы населенного пункта залило водой. Уровень воды местами достигал полутора метров, по улицам неслись "реки", падали деревья, заливало машины и квартиры на первом этаже. О последствиях событий в России написали росСМИ и местные паблики.

Согласно сообщениям жителей Южно-Сахалинска, уровень они настолько высок, что невозможно спасаться в автотранспорте — поток заливает капот. Улицы затоплены, кроме того, ветер повалил деревья. Несколько районов населенного пункта остались без электроснабжения.

Фото: kp.ru

Наводнение в Южно-Сахалинске: детали

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в 1:00 опубликовал сообщение о первых последствиях непогоды. В частности указал, что оборвались линии электропередачи, поэтому без света шесть многоквартирных и 500 частных домов. Ориентировочное количество людей, которые от этого пострадали — 2600 человек.

Губернатор Лимаренко — о наводнении Фото: Скриншот

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Насадин в 4:00 ночи объявил о введении режима чрезвычайной ситуации. По словам российского чиновника, ему было известно о 20 подтопленных домах.

Мэр Насадин — о наводнении Фото: Скриншот

Агентство по делам гражданской обороны и чрезвычайного положения предупредило, что ожидается дальнейший рост уровня воды на 0,5-1,5 метра.

Южно-Сахалинск: прогноз Фото: Скриншот

В сети можно найти фотографии из затопленного Южно-Сахалинска. Видно потоки воды и повреждения на улицах населенного пункта. Кроме того, по улицам ездит общественный транспорт, в котором вода стоит на уровне ног пассажиров.

Южно-Сахалинск — город с 170-тысячным населением. От населенного пункта до Москвы — более 6 тыс. км.

Где расположен Южно-Сахалинск Фото: Google Maps

На метеопорталах указано, что 6 октября на острове Сахалин ожидают порывы ветра до 18 м/с, температура воздуха — 9-15 градусов. Также продолжаются дожди — 1,99-2 мм осадков. Между тем тайфун миновал российский остров и двинулся в направлении японского острова Хокайдо.

Уровень осадков в Южно-Сахалинске Фото: ventusky.com Прогноз погоды в Южно-Сахалинске Фото: meteofor

Напоминаем, в октябре Фокус писал о 20 странах, которые могут пострадать от затопления, вероятного в результате глобального потепления. Среди этих стран России не было, зато указали Японию, которая соседствует с Сахалином. Между тем синоптики отметили существенное повышение температуры в сентябре — он стал самым теплым за все время измерения погодных показателей.