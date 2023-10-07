"Был план": Пригожин готовил госпереворот в Молдове в начале этого года, – Санду

По словам президента Молдовы, россияне не оставляют попыток сменить власть в Кишиневе, в частности направляя большие средства на подкуп молдавских избирателей.

Основанная Евгением Пригожиным российская частная компания "Вагнер" была причастна к разработке плана по свержению властей Молдовы. Об этом рассказала президент Молдовы Майя Санду в интервью Financial Times.

Санду сообщила, что Евгений Пригожин планировал переворот в начале этого года. По ее словам, задача состояла в том, чтобы побудить "насильственные" антиправительственные протесты.

"По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой (Пригожина — ред.)", — сказала Санду.

Президент также заявила, что россияне используют различные методы для переправки денег в Молдову с целью подкупа избирателей накануне выборов. Молдавские спецслужбы выявились по меньшей мере 20 миллионов евро, поступивших в страну из РФ в политических целях.

"Они пытались свергнуть правительство, но им это не удалось. А теперь они пытаются масштабно вмешаться в наши выборы, используя большие деньги", — отметила глава государства.

Лидер Молдовы призвала лидеров стран ЕС усилить бдительность в отношении потоков финансов из РФ. По ее словам, "незаконное финансирование" происходит не напрямую — в некоторых операциях задействованы европейские страны.

Напомним, 26 сентября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Молдове и ее президенту Майе Санду "придется заплатить" за слова, которые она высказывает в адрес Российской Федерации.

Ранее, 20 сентября, Майя Санду сказала, что конфликт в Приднестровье будет решен, однако произойдет это, вероятнее всего, уже после войны в Украине. По ее словам, победа Украины поможет создать геополитические возможности для урегулирования конфликта.