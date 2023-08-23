В Гагаузии заявили о возможном отделении от Молдовы: в Кишиневе отреагировали (карта)

Глава Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что центральные власти Молдовы якобы "вяло относятся" к законодательству региона.

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Власти автономного территориального образования в составе Республики Молдова рассматривают возможность провозглашения независимости. Об этом сказал глава Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, пишет молдавское издание News Maker.

"Будем решать, как будем дальше делать. Не исключено [что могут вновь провозгласить республику Гагаузия]. Народ требует этого, потому что республика вяло относится к нашему законодательству", — заявил Дмитрий Константинов.

Сообщатся, что 9 сентября пройдет съезд гагаузских депутатов всех уровней, на которым будет рассмотрена возможность провозглашения независимости региона.

Гагаузия на карте

Реакция центральных властей Молдовы

Портал EADaily 23 сообщил, что в Кишиневе отреагировали на слова Дмитрия Константинова о возможном отделении Гагаузии от Молдовы. Советник председателя парламента Игоря Гросу напомнил, что законодательством предусмотрено наказание за подобные заявления.

"Напоминаем политическим деятелям, что действующее законодательство четко устанавливает наказание за пропаганду сепаратизма", — сказал советник.

Что предшествовало заявлению Константинова

Как отмечает издание "Страна", в Гагаузии распространены пророссийские настроения. По итогам выборов 14 мая главой Гагаузии стала Евгения Гуцул, которая является членом оппозиционной партии "Шор", обвиняемой в связях с РФ.

Конституционный суд Молдовы признал неконституционной партию "Шор" и запретил ей участвовать в политической жизни страны. Правительство доказывало в суде, что "Шор" прибегала к подкупу протестующих для дестабилизации ситуации в стране, а также нарушила конституционные принципы.

После выборов Национальный центр борьбы с коррупцией изъял списки избирателей в Гагаузии в рамках дела о незаконном финансировании политической партии и подкупе избирателей. В связи с этим сторонники партии "Шор" вышли на протест.

При этом апелляционная палата административного центра молдавской Гагаузии 22 мая признала победу Евгении Гуцул на выборах.

Депутаты Гагаузии также провели заседание, на котором выдвинули центральным властям ряд требований. В частности, речь идет о придании Закону об особом правовом статусе Гагаузии конституционного статуса и восстановлении в Гагаузии деятельность региональных налоговой, статистической, экологической и прочих служб и госпредприятий.

Напомним, 14 августа в сети появились видео, на которых видно, как ряд дипломатов и сотрудников посольства России в Кишиневе покидают территорию Молдовы. Этому предшествовала публикация расследования об оборудовании для слежки на крыше посольства РФ в стране.

Ранее, 7 августа, мы писали о том, что Бухарест предоставил Кишиневу партию военной помощи в рамках постоянных усилий Румынии по поддержке модернизации оборонных структур Республики Молдова.