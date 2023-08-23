У Гагаузії заявили про можливе відокремлення від Молдови: у Кишиневі відреагували (карта)

Голова Народних зборів Гагаузії Дмитро Константинов заявив, що центральна влада Молдови нібито "мляво ставиться" до законодавства регіону.

Related video

Влада автономного територіального утворення у складі Республіки Молдова розглядає можливість проголошення незалежності. Про це сказав голова Народних зборів Гагаузії Дмитро Константинов, пише молдавське видання News Maker.

"Будемо вирішувати, як будемо далі робити. Не виключено [що можуть знову проголосити республіку Гагаузія]. Народ вимагає цього, тому що республіка мляво ставиться до нашого законодавства", — заявив Дмитро Константинов.

Повідомляють, що 9 вересня відбудеться з'їзд гагаузьких депутатів усіх рівнів, на якому буде розглянуто можливість проголошення незалежності регіону.

Гагаузія на карті

Реакція центральної влади Молдови

Портал EADaily 23 повідомив, що в Кишиневі відреагували на слова Дмитра Константинова про можливе відділення Гагаузії від Молдови. Радник голови парламенту Ігоря Гросу нагадав, що законодавством передбачено покарання за подібні заяви.

"Нагадуємо політичним діячам, що чинне законодавство чітко встановлює покарання за пропаганду сепаратизму", — сказав радник.

Що передувало заяві Константинова

Як зазначає видання "Страна", у Гагаузії поширені проросійські настрої. За підсумками виборів 14 травня главою Гагаузії стала Євгенія Гуцул, яка є членом опозиційної партії "Шор", обвинуваченої у зв'язках із РФ.

Конституційний суд Молдови визнав неконституційною партію "Шор" і заборонив їй брати участь у політичному житті країни. Уряд доводив у суді, що "Шор" вдавалася до підкупу протестувальників для дестабілізації ситуації в країні, а також порушила конституційні принципи.

Після виборів Національний центр боротьби з корупцією вилучив списки виборців у Гагаузії в рамках справи про незаконне фінансування політичної партії та підкуп виборців. У зв'язку з цим прихильники партії "Шор" вийшли на протест.

При цьому апеляційна палата адміністративного центру молдавської Гагаузії 22 травня визнала перемогу Євгенії Гуцул на виборах.

Депутати Гагаузії також провели засідання, на якому висунули центральній владі низку вимог. Зокрема, йдеться про надання Закону про особливий правовий статус Гагаузії конституційного статусу і відновлення в Гагаузії діяльності регіональних податкової, статистичної, екологічної та інших служб і держпідприємств.

Нагадаємо, 14 серпня в мережі з'явилися відео, на яких видно, як низка дипломатів і співробітників посольства Росії в Кишиневі залишають територію Молдови. Цьому передувала публікація розслідування про обладнання для стеження на даху посольства РФ у країні.

Раніше, 7 серпня, ми писали про те, що Бухарест надав Кишиневу партію військової допомоги в рамках постійних зусиль Румунії з підтримки модернізації оборонних структур Республіки Молдова.