Румунія передала партію військової допомоги Молдові: що отримав Кишинів

Міністри оборони Молдови та Румунії провели зустріч, у межах якої обговорили двостороннє співробітництво, а також обстановку в регіоні внаслідок агресивної війни Росії проти України.

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Бухарест надав Кишиневу партію військової допомоги в рамках постійних зусиль Румунії з підтримки модернізації оборонних структур Республіки Молдова. Про це йдеться у пресрелізі Міністерства оборони Румунії від 7 серпня.

Повідомляють, що міністр національної оборони Румунії Анхель Тилвар відвідав Молдову на запрошення свого молдовського колеги Анатолія Носатого.

Глави оборонних відомств обговорили двостороннє співробітництво в галузі оборони, а також обстановку в регіоні внаслідок агресивної війни Росії проти України, зокрема удари ЗС РФ по портах на Дунаї.

"Республіка Молдова близька нашій душі. Співпраця у сфері оборони між нашими країнами сягнула дуже хорошого рівня, і це нас тільки тішить і мотивує продовжувати в тому ж прискореному темпі", — зазначив Анхель Тілвар.

У публікації також йдеться про те, що молдавська армія отримала від Румунії нову партію військової допомоги. Йдеться про кевларові каски, бронежилети та позашляховики.

"Ці пожертви є частиною постійних зусиль Румунії через Міністерство національної оборони з підтримки Республіки Молдова в галузі оснащення армії сучасним обладнанням", — сказав міністр оборони Румунії.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 24 липня, представники спецслужб Російської Федерації здійснюють стеження за офіційними особами в Молдові, використовуючи низку пристосувань, зокрема на даху російського посольства в Кишиневі.

Ми також повідомляли, що 31 липня Служба інформації та безпеки Молдови денонсувала партнерську угоду з ФСБ Російської Федерації. Незабаром Кишинів розірве й угоди зі Службою зовнішньої розвідки РФ.

Раніше, 20 липня, президент Молдови Майя Санду заявила, що її країна не збирається підтримувати Російську Федерацію лише для того, щоб отримувати відносно дешевий газ для населення.