Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ

Використовують антени на дахах: спецслужби РФ стежать за владою Молдови, — ЗМІ (фото)

Співробітник ГРУ, Павло Якунін, посольство Росії, Молдова, Кишинів
Фото: The Insider | Співробітник ГРУ Павло Якунін на даху російського посольства в Молдові

Як зазначають журналісти, російські розвідники, які працюють у Молдові, раніше були причетні до злому пошти Ангели Меркель, Емманюеля Макрона і Гілларі Клінтон.

Related video

Представники спецслужб Російської Федерації здійснюють стеження за офіційними особами в Молдові, використовуючи низку пристосувань. Про це йдеться в розслідуванні видання The Insider від 24 липня.

Повідомляють, що на даху посольства РФ у Кишиневі з кожним роком збільшується кількість передавальних пристроїв і супутникових тарілок.

Крім того, на даху посольства і сусідньої будівлі періодично можна помітити людей. Особлива активність спостерігається напередодні президентських виборів або під час візитів закордонних делегацій.

Журналісти з'ясували, що особи на даху посольства є офіцерами зв'язку з ГРУ і СЗР, пов'язаними з хакерськими угрупованнями, які зламували пошту Ангели Меркель, Емманюеля Макрона і Гілларі Клінтон.

Одним із цих офіцерів, за даними розслідувачів, виявився співробітник ГРУ Павло Якунін, який здійснював маніпуляції зі з'єднувальними кабелями напередодні Євросаміту. У той самий період було здійснено хакерську атаку на інтернет-ресурси адміністрації президента Молдови, уряду, МЗС і Служби інформаційних технологій та кібербезпеки.

Як зазначають журналісти, розвідка РФ активізувала в Молдові у 2015 році. У публікації йдеться, що з метою підтримки політика Ігоря Додона країну відвідували кадрові офіцери ГРУ, СЗР і 5-ї Служби ФСБ, серед яких Сергій Сарапулов, Сергій Корольов, Ігор Науменко, Олександр Миронов, Костянтин Валдай, Олександр Кошуренко та Олександр Чикуров.

сергей корольов Fullscreen
Сергій Корольов
Олександр чикуров Fullscreen
Олександр Чикуров

За даними видання, Сергій Корольов у 2016 році шпигував під прикриттям дипломата в російському консульстві в Сан-Франциско, а Олександр Чикуров є співробітником 85-го Головного центру спеціальної служби Міноборони РФ, який стоїть за хакерською групою APT28.

Автори розслідування зазначають, що групу APT28 помітили у зломах серверів Демократичної партії США і співробітників передвиборчого штабу Гілларі Клінтон, а пізніше — у зломі пошти передвиборчого штабу Емманюеля Макрона і депутатів Бундестагу.

Розслідувачі з'ясували, що наразі офіцерами-зв'язківцями та "слухачами" в Кишиневі командує Олександр Васинович, якого часто можна помітити на даху російського посольства.

Олександр васинович, дах, посольство, росія, молдова Fullscreen
Олександр Васинович на даху російського посольства

У публікації також ідеться, що дружини згаданих росіян часто відвідують Молдову. Джерело видання в прикордонній службі Молдови розповіло, що дружини російських офіцерів розвідки нерідко перевозять із собою по кілька флешок і жорстких дисків.

Нагадаємо, що агентство внутрішньої безпеки Польщі ліквідувало найбільшу в історії російську агентурну мережу, яка мала намір підривати потяги з військовою та гуманітарною допомогою для України.

Ми також писали про те, що на Херсонщині СБУ затримала військову, яка шпигувала за українськими розвідувальними безпілотниками та за позиціями ППО. Жінка співпрацювала з ГРУ РФ, яке її завербувало через соцмережі.