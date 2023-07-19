У Польщі 15 агентів Кремля планували підривати потяги зі зброєю для України, — ЗМІ

Польське агентство внутрішньої безпеки виявило найбільшу мережу російських шпигунів. Вони моніторили залізничні маршрути та планували диверсії.

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Агентство внутрішньої безпеки Польщі ліквідувало найбільшу в історії російську агентурну мережу, яка мала намір підривати поїзди з військовою та гуманітарною допомогою для України. Про це повідомляє Gazeta Polska.

За версією слідства, агенти шпигували на користь російського ГРУ. Вони отримували завдання безпосередньо з Москви. Після виконання їм надсилали винагороду в криптовалютах, здебільшого в біткоїнах, після чого агенти міняли їх на готівку.

З березня по липень 2023 року в Польщі вдалося затримати 15 осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь РФ. Серед агентів Кремля були громадяни Білорусі, РФ і України. Вони займалися моніторингом залізничних маршрутів і поширенням пропаганди проти НАТО і Польщі. Також шпигуни готували диверсії на замовлення розвідки РФ. За законами Польщі, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Останнього фігуранта розслідування затримали 10 липня. За даними слідства, чоловік є громадянином України. З 2019 року він жив у Польщі і шпигував за критичною інфраструктурою, зокрема військовими об'єктами та морськими портами, направляючи інформацію до Кремля.

Нагадаємо, 30 червня польські правоохоронці викрили російського шпигуна, який із жовтня 2021 року передавав інформацію російській розвідці за систематичні "винагороди". Агент був професійним хокеїстом.

Фокус писав, що розвідка Швейцарії вважає високою загрозу шпигунства з боку Росії через членство Швейцарії в Раді безпеки ООН. У Федеральній розвідувальній службі країни мають намір запобігти передачі в РФ товарів, які там можуть використовувати для санкціонованої військової діяльності.