"Діяв під виглядом спортсмена": у Польщі арештували російського шпигуна-хокеїста

Польські слідчі викрили вже 14 ворожих шпигунів на території країни. За версією слідства, вони мали збирати розвіддані для РФ та поширювати пропаганду про НАТО.

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Польські правоохоронці викрили чергового російського шпигуна. Про це 30 червня повідомив у соцмережах Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Збігнев Зьобро.

"Російські шпигуни попадаються один за одним! Черговий успіх слідчих Національної прокуратури й Агентства внутрішньої безпеки. Спіймали шпигуна, який діяв під виглядом спортсмена. Росіянин був гравцем клубу першої ліги. Це вже 14-й учасник опрацьованої нами шпигунської мережі", — написав він.

Журналісти PAP з’ясували деталі, поспілкувавшись з пресслужбами прокуратури та міністра-координатора спеціальних служб Польщі.

Викритий російський агент — професійний хокеїст, який перебував на території Польщі з жовтня 2021 року. Його завданням було передавати інформацію про результати розвідки в країні, за що він отримував систематичні "винагороди".

"Для зовнішньої розвідки він виконував замовлення на території Польщі, зокрема розвідку об'єктів критичної інфраструктури в кількох воєводствах", — розповіли правоохоронці.

11 червня спортсмена-шпигуна затримали. Його звинувачують в участі в організованому злочинному угрупованні та діяльності на користь зовнішньої розвідки проти інтересів Польщі. За цей злочин хокеїста можуть засудити до 10 років ув’язнення.

"Зібрані в ході розслідування судові матеріали підтверджують його причетність та активну участь у виконанні покладених на нього завдань", — додали в правоохоронних органах Польщі.

За даними ЗМІ, група агентів була спрямована Росією на моніторинг залізничних маршрутів та поширення пропаганди проти НАТО і Польщі. Також, за версією слідства, шпигуни мали готувати диверсії на замовлення розвідки РФ.

Нагадаємо, у Польщі трагічно загинув українець. Чоловік впав у річку, коли косив траву на березі ставка.

27 червня на польському урядовому сайті повідомили, що виплачуватимуть 800 злотих допомоги на місяць батькам неповнолітніх дітей. На ці виплати можуть розраховувати й українці.