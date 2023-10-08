Усиление "Железного купола": в Сенате США готовят экстренную помощь Израилю после нападения ХАМАС

В ближайшие дни и недели правительство Соединенных Штатов и Конгресс обязаны предложить "помощь, которая была основой американо-израильских отношений с момента их основания".

Председатель комитета по иностранным делам Сената США, Бен Кардин, объявил, что он подготавливает законопроект о предоставлении помощи Израилю. Этот шаг пришел в ответ на субботнюю атаку со стороны террористической организации ХАМАС, которая нанесла значительный урон Израилю. Об этом говорится в опубликованном на сайте комитета заявлении Кардина.

Американский сенатор выразил уверенность в том, что в ближайшие дни и недели правительство Соединенных Штатов и Конгресс будут представлять "поддержку, которая всегда была угловым камнем американо-израильских отношений с момента их установления".

"И поэтому я намерен при первой же возможности инициировать законопроект, который сосредоточится на предоставлении Израилю того, что ему нужно для самозащиты. Речь идет о пополнении противоракетной обороны для "Железного купола", что обеспечит постоянную боевую готовность этих систем", – отметил Кардин.

Также он призвал к выделению дополнительного финансирования обороны Израиля, принятию резолюции, "усиливающей нашу приверженность американо-израильским отношениям", а также утверждению нового посла США в Израиле.

Напомним, исламские боевики атаковали Израиль 7 октября 2023 года, нанеся ракетные удары и пробравшись на территорию страны.

Также Фокус писал о причинах нападения на Израиль, по словам боевиков ХАМАС.