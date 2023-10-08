В Египте полицейский расстрелял автобус с туристами из Израиля (видео)

Египтянин расстрелял автобус в портовом городе Александрия. В результате атаки погибли двое израильтян.

Офицер полиции в Египте открыл огонь по автобусу, в котором находились израильские туристы. По предварительным данным, есть жертвы. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

По данным СМИ, офицер египетской полиции в воскресенье 8 октября расстрелял автобус в портовом городе Александрия. В автобусе находились туристы — граждане Израиля.

Данные СМИ о жертвах и пострадавших отличаются. Сообщают, что в результате атаки погибли двое израильтян, что подтвердили и в МИД Израиля.

Некоторые издания пишут о трех погибших: двух гражданах Израиля и одного египтянина.

Напомним, что стали известны дополнительные подробности аварии автобуса с украинцами в Венеции.

Также сообщалось, что опознание некоторых погибших в с. Гроза Харьковской области будет проводиться по ДНК.