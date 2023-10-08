Правительство Израиля подтвердило захват в заложники более сотни своих граждан

Израиль отрицает, что ведет переговоры с террористами об освобождении заложников. По информации журналистов, число захваченных людей может быть гораздо больше, чем по официальным данным.

По меньшей мере 100 израильтян в настоящее время похищены боевиками ХАМАС и находятся в плену в Секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба офиса премьер-министра Израиля на своей странице в социальной сети Facebook.

"Более 100 человек похищены, более 2000 ранены, более 600 убиты", – говорится в сообщении пресс-службы.

Инфографика от офиса премьер-министра Израиля Фото: Facebook

До сих пор Израиль отказывался подтвердить количество гражданских лиц и военнослужащих, находящихся в заложниках. По сообщениям СМИ, в Газе в плену могут находиться по меньшей мере 170 человек.

Захват израильских заложников боевиками ХАМАС

В прессе также появились сообщения о том, что Египет пытается освободить некоторых израильских пленников, удерживаемых в секторе Газа. По словам египетских чиновников, переговорщикам "не удалось убедить палестинские группировки освободить раненых израильских пленников".

В сообщениях СМИ утверждалось, что Египет ведет переговоры с ХАМАС от имени Израиля. Но позже израильский чиновник сообщил The Times of Israel, что правительству ничего об этом неизвестно и оно не ведет переговоры с террористами ни напрямую, ни через посредников.

"Сейчас мы боремся с террористами на территории Израиля. Мы не участвуем в каких-либо переговорах о заложниках", – заявил журналистам другой источник в израильском правительстве.

Первые 30 часов войны в Израиле - видео ЦАХАЛа

Напомним, несколько часов назад Израиль официально объявил войну. Штаб Армии обороны страны ввел "пункт 40 Алеф".

Ранее Фокус писал, что представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что боевики палестинской группировки ХАМАС захватывают израильтян в заложники. Точное количество пленников пока неизвестно.