"Реальная опасность": Германия и Франция усиливают охрану еврейских объектов

По словам уполномоченного правительства ФРГ по проблеме антисемитизма Феликса Кляйна, после нападения террористической организации ХАМАС на Израиль увеличились риски безопасности и для немецких евреев.

После нападения на Израиль палестинских боевиков ХАМАС комиссар федерального правительства по антисемитизму Феликс Кляйн предупредил о возможных нападениях на еврейские учреждения в Германии. По его словам, связанный с Израилем антисемитизм в Германии – это "не серая теория, а реальная опасность". Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщает издание Spiegel.

"По опыту недавнего прошлого мы знаем: когда антисемитская террористическая организация ХАМАС совершает нападение на Израиль, растет опасность и для евреек и евреев в Германии", – подчеркнул Кляйн.

Кляйн одобрил меры по усилению безопасности и охраны еврейских учреждений в Германии, принятые МВД Германии спустя несколько часов после начала боевых действий в Израиле.

В немецкой прессе появились сообщения, что вечером 7 октября, на фоне сообщений о нападении на Израиль, в Берлине некоторые жители вышли на улицы и начали раздавать сладости прохожим, празднуя "успех" палестинских боевиков согласно арабским традициям. Полиция Берлина пресекла эти действия, которые сопровождались "повторяющимися антиизраильскими выкриками и лозунгами, прославляющими насилие".

В то же время, в нескольких городах Германии прошли гораздо более многочисленные митинги в поддержку Израиля.

Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер подчеркнул важность мер по охране еврейских объектов.

"Террористическую войну ХАМАС и ливанской "Хизбаллы" против Израиля едва ли можно превзойти по жестокости. Угроза еврейским учреждениям и здесь, в Германии, показывает, что деятельность террористов направлена не только Израиль. Они ставят под вопрос жизнь евреев по всему миру", – заявил Шустер.

Усиление охраны синагог во Франции

Франция также усилила охрану синагог и еврейских школ после нападения ХАМАС на Израиль. Однако министр внутренних дел Жеральд Дарманен в субботу подчеркнул, что Франция на данный момент не подвергается "какой-либо угрозе".

Безопасность в синагогах была усилена с середины сентября по случаю еврейских праздников. А после начала боевых действий в Израиле уровень защиты поднялся на новый уровень.

Полицейское наблюдение теперь обеспечивается во время всех служб, также задействованы силы операции Sentinel и особое внимание уделяется всему, что затрагивает интересы Израиля, сообщил французским журналистам источник в полиции.

Напомним, израильтянка рассказала об атаке ХАМАС на музыкальный фестиваль. Девушка три часа притворялась мертвой, пока боевики расстреливали бегущих людей.

Ранее Фокус писал о том, кто выступил за и против атаки ХАМАС на Израиль. Исламские страны Иран и Афганистан выступили с радикальным призывом взять Иерусалим, а цивилизованные страны Запада осуждают атаки террористов.