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"Реальная опасность": Германия и Франция усиливают охрану еврейских объектов

Ирина Игнатова
Полиция Германии усилила охрану еврейских объектов

По словам уполномоченного правительства ФРГ по проблеме антисемитизма Феликса Кляйна, после нападения террористической организации ХАМАС на Израиль увеличились риски безопасности и для немецких евреев.

После нападения на Израиль палестинских боевиков ХАМАС комиссар федерального правительства по антисемитизму Феликс Кляйн предупредил о возможных нападениях на еврейские учреждения в Германии. По его словам, связанный с Израилем антисемитизм в Германии – это "не серая теория, а реальная опасность". Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщает издание Spiegel.

"По опыту недавнего прошлого мы знаем: когда антисемитская террористическая организация ХАМАС совершает нападение на Израиль, растет опасность и для евреек и евреев в Германии", – подчеркнул Кляйн.

Кляйн одобрил меры по усилению безопасности и охраны еврейских учреждений в Германии, принятые МВД Германии спустя несколько часов после начала боевых действий в Израиле.

В немецкой прессе появились сообщения, что вечером 7 октября, на фоне сообщений о нападении на Израиль, в Берлине некоторые жители вышли на улицы и начали раздавать сладости прохожим, празднуя "успех" палестинских боевиков согласно арабским традициям. Полиция Берлина пресекла эти действия, которые сопровождались "повторяющимися антиизраильскими выкриками и лозунгами, прославляющими насилие".

В то же время, в нескольких городах Германии прошли гораздо более многочисленные митинги в поддержку Израиля.

Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер подчеркнул важность мер по охране еврейских объектов.

"Террористическую войну ХАМАС и ливанской "Хизбаллы" против Израиля едва ли можно превзойти по жестокости. Угроза еврейским учреждениям и здесь, в Германии, показывает, что деятельность террористов направлена не только Израиль. Они ставят под вопрос жизнь евреев по всему миру", – заявил Шустер.

Усиление охраны синагог во Франции

Франция также усилила охрану синагог и еврейских школ после нападения ХАМАС на Израиль. Однако министр внутренних дел Жеральд Дарманен в субботу подчеркнул, что Франция на данный момент не подвергается "какой-либо угрозе".

Безопасность в синагогах была усилена с середины сентября по случаю еврейских праздников. А после начала боевых действий в Израиле уровень защиты поднялся на новый уровень.

Полицейское наблюдение теперь обеспечивается во время всех служб, также задействованы силы операции Sentinel и особое внимание уделяется всему, что затрагивает интересы Израиля, сообщил французским журналистам источник в полиции.

Напомним, израильтянка рассказала об атаке ХАМАС на музыкальный фестиваль. Девушка три часа притворялась мертвой, пока боевики расстреливали бегущих людей.

Ранее Фокус писал о том, кто выступил за и против атаки ХАМАС на Израиль. Исламские страны Иран и Афганистан выступили с радикальным призывом взять Иерусалим, а цивилизованные страны Запада осуждают атаки террористов.