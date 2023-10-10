Готовили блэкаут и госпереворот: в ФРГ задержали членов группировки Reichsburger, — Reuters

По информации от прокуратуры, в планах участников движения было также похищение министра здравоохранения Карла Лаутербаха, после чего состоялась бы попытка свержения правительства Олафа Шольца.

Полиция Германии провела обыски и арестовала участников ультраправой группировки Reichsburger. Их обвиняют в заговоре с целью государственного переворота. Об этом сообщает Reuters 10 октября.

По данным прокуратуры, обыски проводились сразу в шести регионах Германии и проходили они в рамках борьбы с Reichsburger. Участники этой группировки не считают, что современная Германия является законным государством и хотят все изменить.

Некоторых из них остаются приверженцами монархической Германской империи, другие — сторонниками нацистских идей, третьи считают, что Германия находится под военной оккупацией.

Как говорится в материале, группа людей с названием Vereinte Patrioten имела в планах государственный переворот и создание правительства по примеру конституции Германского рейха 1871 года. Кроме того, они собирались похитить действующего министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха перед попыткой свержения правительства Олафа Шольца.

Прокуратуре Германии известно также о планах группировки устроить масштабные взрывы, которые бы на несколько недель лишили население электричества и тем самым отрезали бы доступ к телевидению и прессе.

В прошлом году полиция уже задержала пятерых подозреваемых, которых обвиняют в государственной измене. 10 октября удалось задержать еще нескольких.

Речь идет о 61-летнем жителе центральной немецкой земли Гессен. Он предоставил свой гараж в качестве места хранения оружия и согласился принять участие в похищении министра, отметили в органах.

"В округе Меттманн был арестован 49-летний молодой человек, а в земле Рейнланд-Пфальц — еще два гражданина Германии, 52-летний и 32-летний. На юге Германии также был арестован 41-летний гражданин", — говорится в сообщении.

Их имена не разглашаются.

Движение Reichsburger: что известно

По данным Deutsche Welle, участники движения Reichsburger имеют собственные убеждения о том, как должна выглядеть современная Германия. Они считают, что страна по результатам Второй мировой войны перестала существовать, а нынешнее правительство оккупировано такими странами, как Франция, США и Великобритания.

Для участников этой группировки, как отмечается, до сих пор существует лишь Германская империя, которую основали в далеком 1871 году и именно к этой форме они хотят вернуться сейчас.

Свое название они взяли не просто так, ведь в переводе Reichsburger обозначает "граждане рейха". В материале издания также говорится, что они не прочь прибегнуть к насилию, лишь бы восстановить рейх.

В Германии ультраправая группировка собиралась провести государственный переворот и похитить министра Фото: Deutsche Welle В Германии ультраправая группировка собиралась провести государственный переворот и похитить министра Фото: Deutsche Welle

Расположены такие граждане по всей стране и их количество может достигать 23 тысяч человек. Они живут по собственным законам и не признают органы власти в Германии.

"Они отказываются платить налоги и провозглашают собственные небольшие "национальные территории", которые они называют "Второй Германской империей", "Свободным государством Пруссия" или "Княжеством Германия", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 декабря 2022 года уже сообщалось, что радикалы хотели убить канцлера Германии Олафа Шольца. Главным подозреваемым считают принца Генриха XIII из Тюрингии, он мог встречаться с российскими дипломатами.