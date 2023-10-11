Метро остановилось: два поезда столкнулись на станции "Печатники" в Москве (видео)

В поврежденной кабине, по данным журналистов, зажало машиниста. На место ЧП направлено около 20 машин скорой помощи.

В среду, 11 сентября, в московском метро произошла авария. На станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена столкнулись два поезда. Об этом сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На ветке метро нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка".

"Произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд. В результате столкновения деформированы два вагона. Один из машинистов оказался зажат в кабине, его пытаются вытащить", — говорится в сообщении.

Мэр Сергей Собянин сообщил, что "среди пассажиров серьезно пострадавших нет".

По данным Telegram-канала 112, медицинская помощь оказывается одному из пассажиров. Канал со ссылкой на источник уточняет, что на место ЧП направлено около 20 машин скорой помощи.

Собянин заявил, что на месте инцидента проводятся ремонтно-восстановительные работы, и движение поездов запустят в ближайшие несколько часов. Мосгортранс направил 59 автобусов для компенсационного маршрута КМ от метро "Дубровка" до "Люблино".

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