Побили рекорд: велосипедисты создали самый большой GPS-рисунок динозавра (фото)

Динозавра нарисовали французские велосипедисты Флоран Арно, Максим Брюгер, Франк Делорм, Николя Менье и Жан Руль. На создание рисунка у них ушло 43 часа и 47 минут.

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Во Франции рекорд Гиннесса по самому большому GPS-рисунку был побит командой велосипедистов, которые проехали по трассе длиной 1 025 км, нарисовав своим маршрутом велоцираптора. Об этом рассказывает Daily Mail.

Поездка состоялась в ноябре 2022 года после года планирования. Однако о рекорде объявили только в марте этого года.

Динозавра нарисовали французские велосипедисты Флоран Арно, Максим Брюгер, Франк Делорм, Николя Менье и Жан Руль, причем на создание рисунка у них ушло 43 часа и 47 минут.

Ранее команда нарисовала Ти-Рекса в 2020 году, затем диплодока в 2021 году, а затем обнаружила, что существует зарегистрированный рекорд Гиннесса по самому длинному GPS-рисунку, нарисованному командой велосипедистов. Это было 761-километровое сердце, нарисованное в Египте в 2018 году гонщиками из египетского подразделения компании Philips.

Команда, принадлежащая к велосипедной группе Cyclos Randonneurs Saint-Galmier, говорит, что велоцираптор был выбран отчасти потому, что это игра слов с "вело", что по-французски означает "велосипед", и потому, что динозавры являются доказательством того, что даже самые выносливые виды не застрахованы от вымирания.

Участники команды рассказали, что они с детства мечтали побить мировой рекорд и попасть в Книгу Гиннесса Фото: Daily Mail

Участники команды рассказали, что они с детства мечтали побить мировой рекорд и попасть в Книгу Гиннесса. Своим заездом они хотят популяризировать велосипедный транспорт.

"Большинство из нас ежедневно передвигаются на велосипедах, заботясь об окружающей среде, и редко пользуются автомобилем. Мы используем наши велосипеды и для путешествий. Среди очень сложных проблем, с которыми мы сталкиваемся в связи с глобальным потеплением и другими экологическими кризисами, езда на велосипеде вместо использования автомобиля имеет только преимущества. Это полезно для физического здоровья, психического здоровья, это дешево, и это позволяет избежать большинства дорожных работ и пробок", — добавили спортсмены.

Ранее Фокус писал, что мужчина создал самый большой в мире портрет Пабло Пикассо. Дарио Гамбарин использовал поле площадью 82 тысячи квадратных метров в качестве холста. Ранее мужчина создал портреты других известных личностей, таких как Джо Байден, Дональд Трамп и Барак Обама.

Также сообщалось, что в Дубае продали автомобильный номер за рекордные 15 миллионов долларов. На номерном знаке только одна цифра "7". Покупатель пожелал остаться неизвестным.