Побили рекорд: велосипедисти створили найбільший GPS-малюнок динозавра (фото)

Динозавра намалювали французькі велосипедисти Флоран Арно, Максим Брюгер, Франк Делорм, Ніколя Меньє та Жан Руль. На створення малюнка у них пішло 43 години та 47 хвилин.

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У Франції рекорд Гіннеса по найбільшому GPS-малюнку був побитий командою велосипедистів, які проїхали трасою завдовжки 1025 км, намалювавши своїм маршрутом велоцираптора. Про це розповідає Daily Mail.

Поїздка відбулася у листопаді 2022 року після року планування. Проте про рекорд оголосили лише у березні цього року.

Динозавра намалювали французькі велосипедисти Флоран Арно, Максим Брюгер, Франк Делорм, Ніколя Менье та Жан Руль, причому на створення малюнка у них пішло 43 години та 47 хвилин.

Раніше команда намалювала Ті-Рекса у 2020 році, потім диплодока у 2021 році, а потім виявила, що існує зареєстрований рекорд Гіннеса по найдовшому GPS-малюнку, намальованому командою велосипедистів. Це було 761-кілометрове серце, намальоване в Єгипті у 2018 велосипедистами з єгипетського підрозділу компанії Philips.

Команда, що належить до велосипедної групи Cyclos Randonneurs Saint-Galmier, каже, що велоцираптор був обраний частково тому, що це гра слів з "вело", що французькою означає "велосипед", і тому, що динозаври є доказом того, що навіть найвитриваліші види не застраховані від вимирання.

Учасники команди розповіли, що вони з дитинства мріяли побити світовий рекорд та потрапити до Книги Гіннеса Фото: Daily Mail

Учасники команди розповіли, що вони з дитинства мріяли побити світовий рекорд та потрапити до Книги Гіннеса. Своїм заїздом вони хочуть популяризувати велосипедний транспорт.

"Більшість із нас щодня пересуваються на велосипедах, дбаючи про навколишнє середовище, і рідко користуються автомобілем. Ми використовуємо наші велосипеди й для подорожей. Серед дуже складних проблем, з якими ми стикаємося у зв'язку з глобальним потеплінням та іншими екологічними кризами, їзда на велосипеді замість використання автомобіля має лише переваги. Це корисно для фізичного здоров'я, психічного здоров'я, це дешево, і це дозволяє уникнути більшості дорожніх робіт та пробок", — додали спортсмени.

Раніше Фокус писав, що чоловік створив найбільший у світі портрет Пабло Пікассо. Даріо Гамбарін використав поле площею 82 тисячі квадратних метрів як полотно. Раніше чоловік створив портрети інших відомих особистостей, таких як Джо Байден, Дональд Трамп та Барак Обама.

Також повідомлялося, що у Дубаї продали автомобільний номер за рекордні 15 мільйонів доларів. На номерному знаку лише одна цифра "7". Покупець побажав залишитись невідомим.