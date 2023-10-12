Джастин Бибер выложил фото руин сектора Газа со словами "молимся за Израиль" (фото)

Спустя некоторое время канадский певец удалил фото разрушенных зданий, заменив его на зелено-голубой фон.

Канадский исполнитель и автор песен Джастин Бибер опубликовал снимок разрушенного района сектора Газа с подписью "молимся за Израиль". Фото появилось в Instagram Stories артиста 11 октября.

Позже Джастин Бибер удалил публикацию. Вместо нее он выложил ту же надпись, только на зелено-голубом фоне.

Джастин Бибер опубликовал фото разрушенного района сектора Газы Фото: Скриншот Певец удалил фото руин сектора Газа Фото: Скриншот

Ранее певец также написал, что ему "очень больно" за его израильских и палестинских друзей. По его словам, неправильно обвинять всех палестинцев или всех израильтян.

"Я не заинтересован в том, чтобы выбирать сторону, но я заинтересован в том, чтобы встать на сторону семей, которые были жестоко отняты у нас", — заявил артист.

Этой Stories также поделилась жена Джастина Бибера Хейли.

Джастин Бибер высказался о войне в Израиле Фото: Скриншот Хейли Бибер поделилась публикацией своего мужа Фото: Скриншот

Напомним, Playboy разорвал контракт с бывшей порнозвездой Миа Халифой из-за поддержки ХАМАС. Девушка оправдала действия боевиков и назвала их борцами за свободу. Также она дала советы боевикам, как правильно снимать их насильственные видео.

Фокус также сообщал, что актриса Галь Гадот выразила поддержку Израилю. СМИ предположили, ее могут призвать воевать, так как она служила в Силах обороны Израиля в качестве боевого инструктора более десяти лет назад.