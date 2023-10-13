Экс-премьер подчеркнул, что ему "очень грустно по поводу того, что происходит сейчас", однако "только дурак не будет восхищаться" российской культурой.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что остается русофилом и восхищается русской культурой, языком и цивилизацией. Об этом экс-премьер сказал в эфире телемарафона.

"Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться", — говорит Джонсон.

Бывший премьер Британии подчеркнул, что ему "очень грустно по поводу того, что происходит сейчас". По его мнению, будет "бессмысленно делать вид, что русский народ не поддерживает эту войну и это трагедия".

В то же время на вопрос, каким будет будущее России, Джонсон ответил, что сейчас имеет значение, каким будет будущее Украины.

"Это страна, на которую напали. И это украинцы — кто нуждается в нашей поддержке. Украина должна быть свободной и Украина должна быть независимой. Украина должна выбирать собственную судьбу", — утверждает Джонсон.

Также бывший премьер считает, что Россия не имеет отношения к войне в Израиле.

"Россия не в ней, это Иран", — говорит политик.

Однако, по его словам, нельзя давать миру возможность переключить фокус внимания с Украины.

"Мы должны поддерживать Израиль, но мы должны поддерживать и Украину", — подчеркнул Джонсон.

Напомним, в интервью для Just The News бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо отдать русскоязычные территории Москве. Он отметил, что таким образом украинская власть якобы сможет "сохранить свою страну".