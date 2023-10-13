Кричал "Аллаху ахбар": во Франции россиянин напал на школу и убил учителя

По данным журналистов, в результате нападения погиб учитель литературы, а учитель физической культуры получил ножевое ранение. Среди школьников не было пострадавших.

Во Франции мужчина из Чечни в возрасте 20 лет убил ножом учителя и ранил еще двух людей в школе в городе Аррас. Об этом сообщает телеканал BFM-TV.

Инцидент имел место 13 октября примерно в 11 утра в средней школе Гамбетта в городе Аррас, Франция.

Вероятный исполнитель преступления – 20-летний чеченец, уроженец России, сообщает телеканал. Во время своего преступления он, по меньшей мере, один раз воскликнул "Аллаху ахбар".

Согласно данным BFM-TV, подозреваемый был бывшим учеником этой школы. Полиция задержала его. Также известно, что нападавший находился под наблюдением национальных правоохранительных органов, как сообщила полиция.

Кроме того, младший брат нападавшего был задержан возле другой школы.

В результате нападения погиб учитель литературы, и учитель физической культуры получил ножевое ранение. Охраннику была предоставлена медицинская помощь. Среди школьников не было пострадавших.

Позже в пятницу школу посетит президент Франции Эмманюэль Макрон.

Национальная ассамблея Франции приостановила заседание в знак солидарности с пострадавшими.

Национальная антитеррористическая прокуратура открыла расследование по пунктам "убийства в связи с террористической организацией", "покушения на убийство в связи с террористической организацией" и "объединения преступников-террористов с целью подготовки преступлений против народа".

Напомним, что в столице Чечни Грозном мужчина с ножом напал на сотрудника ГИБДД, когда тот совершал традиционную молитву –– намаз. После того как нападавший попытался скрыться с табельным оружием, его застрелили.

В Италии убили 23-летнюю беженку из Украины Анастасию Алашри. Она вместе со своим мужчиной и трехлетним сыном прибыла в страну в марте из-за вторжения России.