Мужчина в Чечне зарезал полицейского во время намаза, нападавшего застрелили (видео)

От полученных во время нападения травм сотрудник ГИБДД скончался. В настоящее время местная полиция ищет возможных сообщников нападавшего.

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В столице Чечни Грозном мужчина с ножом напал на сотрудника ГИБДД, когда тот совершал традиционную молитву –– намаз. Об этом у себя в соцсетях сообщил глава республики и союзник Владимира Путина Рамзан Кадыров.

"Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения", –– в частности, написал Кадыров.

После того как нападавший попытался скрыться с табельным оружием, его застрелили.

Полицейский скончался от полученных во время нападения травм.

В настоящее время местная полиция ищет возможных сообщников нападавшего, а также выясняет мотивы преступления. В городе проводятся оперативные мероприятия.

"По предварительной информации, бандит действовал один, его личность устанавливается. Приношу искренние соболезнования родственникам погибшего при исполнении инспектора", –– прокомментировал Кадыров.

Ранее Фокус писал о том, что Рамзан Кадыров пытается усилить свое влияние на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. На Донбасс прибыло значительное количество его бойцов. Подавляющее большинство "кадыровцев" находится в тылу и практически не берет участия в реальных боевых действиях.

Напомним, Владимир Путин присвоил жене Кадырова Медни звание "мать-героиня". У них с мужем 14 общих детей.