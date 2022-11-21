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Чоловік у Чечні зарізав поліцейського під час намазу, нападника застрелили (відео)

грізний чечня співробітник ДІБДР
Місце нападу на співробітника ДІБДР

Від отриманих під час нападу травм співробітник ДІБДР помер. Наразі місцева поліція шукає можливих спільників нападника.

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У столиці Чечні Грозному чоловік з ножем напав на співробітника ДІБДР, коли той звершував традиційну молитву — намаз. Про це у себе в соцмережах повідомив глава республіки та союзник Володимира Путіна Рамзан Кадиров.

"Інспектор відлучився на омивання в приміщення для здійснення намазу, де шайтан нишком завдав йому смертельних поранень", — зокрема, написав Кадиров.

Після того, як нападник спробував втекти з табельною зброєю, його застрелили.

Поліцейський помер від травм, отриманих під час нападу.

Наразі місцева поліція шукає можливих спільників нападника, а також з'ясовує мотиви злочину. У місті проводяться оперативні заходи.

"За попередньою інформацією, бандит діяв один, його особистість встановлюється. Приношу щирі співчуття родичам загиблого під час виконання інспектора", — прокоментував Кадиров.

Раніше Фокус писав, що Рамзан Кадиров намагається посилити свій вплив на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. На Донбас прибула значна кількість його бійців. Переважна більшість "кадировців" перебуває в тилу і практично не бере участі у реальних бойових діях.

Нагадаємо, Володимир Путін надав дружині Кадирова Медні звання "мати-героїня". У них із чоловіком 14 спільних дітей.