Чоловік у Чечні зарізав поліцейського під час намазу, нападника застрелили (відео)

Від отриманих під час нападу травм співробітник ДІБДР помер. Наразі місцева поліція шукає можливих спільників нападника.

Related video

У столиці Чечні Грозному чоловік з ножем напав на співробітника ДІБДР, коли той звершував традиційну молитву — намаз. Про це у себе в соцмережах повідомив глава республіки та союзник Володимира Путіна Рамзан Кадиров.

"Інспектор відлучився на омивання в приміщення для здійснення намазу, де шайтан нишком завдав йому смертельних поранень", — зокрема, написав Кадиров.

Після того, як нападник спробував втекти з табельною зброєю, його застрелили.

Поліцейський помер від травм, отриманих під час нападу.

Наразі місцева поліція шукає можливих спільників нападника, а також з'ясовує мотиви злочину. У місті проводяться оперативні заходи.

"За попередньою інформацією, бандит діяв один, його особистість встановлюється. Приношу щирі співчуття родичам загиблого під час виконання інспектора", — прокоментував Кадиров.

Раніше Фокус писав, що Рамзан Кадиров намагається посилити свій вплив на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. На Донбас прибула значна кількість його бійців. Переважна більшість "кадировців" перебуває в тилу і практично не бере участі у реальних бойових діях.

Нагадаємо, Володимир Путін надав дружині Кадирова Медні звання "мати-героїня". У них із чоловіком 14 спільних дітей.