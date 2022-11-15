Подозревают бывшего мужа: в Италии зарезали 23-летнюю беженку из Украины (фото)

Бездыханное тело девушки было найдено с тремя ножевыми ранениями. За два дня до смерти она обратилась в полицию и сообщила о преследовании со стороны бывшего партнера.

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В Италии убили 23-летнюю беженку из Украины Анастасию Алашри. Она вместе со своим мужчиной и трехлетним сыном прибыла в страну в марте из-за вторжения России. Об этом пишет итальянское издание Corriere Di Bologna.

Сообщается, что бездыханная девушка была найдена в сельской местности Вилья Джулия в районе города Фано. На ее теле обнаружили три ножевых ранения.

В частности, 13 ноября девушка не вышла на работу в ресторан. После этого об исчезновении Анастасии заявил ее друг, а прокуратура Пезаро немедленно приступила к поискам. Ее искали весь вечер, пока на следующее утро пожарные и полицейские не нашли тело.

Предполагаемый подозреваемый в убийстве — бывший муж Анастасии Алашри, который является гражданином Египта. По словам правоохранителей, отношения между супругами становились все более конфликтными, а девушка изъявила желание расстаться.

11 ноября она сообщила в полицию о преследовании со стороны бывшего партнера. Девушка развелась с ним и хотела начать новую жизнь с новым мужчиной.

Отмечается, что на некоторое время она решила пожить у подруги и коллеги по работе. 13 ноября утром Анастасия Алашри решила вернуться домой, чтобы собрать личные вещи. Там она встретилась с бывшим мужем и между ними возник конфликт. С этого момента девушка на связь не выходила.

Подозреваемого 32-летнего гражданина Египта выследили на ЖД-вокзале в Больнье. Вероятно, он пытался покинуть территорию Италии. Мужчина был арестован и обвинен в убийстве.

Во время допроса он рассказал, где убил свою бывшую жену. На месте преступления нашли сумку с женской одеждой и два холодных оружия. Дом мужчины и его автомобиль арестованы, по ним проводятся дальнейшие следственные действия.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что беженка из Украины обвинила британку в рабстве. По ее словам, ее использовали как раба и няню на постоянной основе. За небольшую сумму денег или вообще без оплаты.

30 октября мужчина бросил "коктейль молотова" в центр помощи для мигрантов в Британии и покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошел в разгар острых дебатов о принятии беженцев.