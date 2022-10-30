Мужчина забросал "коктейлями Молотова" британский центр для мигрантов и покончил с собой (фото, видео)

Неизвестный бросил 3 бутылки с зажигательной смесью. Инцидент произошел в разгар острых дебатов о принятии беженцев — только за 1 день почти 1000 человек прибыли в Великобританию, переплыв Ла-Манш.

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Неизвестный мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в центр для мигрантов в южном английском порту Дувр. После этого он совершил самоубийство, сообщил фотограф агентства Reuters, который стал очевидцем трагедии.

Нападавший в клетчатой ​​рубашке подъехал к центру около 11:20 утра на внедорожнике Seat. Затем он бросил 3 бутылки с "коктейлями Молотова", из них загорелись 2.

[ + – ] В результате возгорания 1 человек получил незначительные травмы

После поджога он поехал на автомобиле к ближайшей автозаправке, привязал к металлическому столбу самодельную петлю, накинул ее на шею и поехал. Таким образом он покончил с собой.

Свидетель Брайан Вуд рассказал Sky News, что находился примерно в 200 метрах от миграционного центра, услышал три взрыва и увидел дым.

"Затем сработала сигнализация, люди кричали", — добавил он.

[ + – ] Личность подозреваемого удалось установить

Полицейские графства Кент отметили, что в результате возгорания в центре 1 человек получил незначительные травмы. Личность подозреваемого позже установили.

Радиостанция BBC передает, что полиция не подтвердила смерть мужчины, расследование продолжается. О мотивах нападения на миграционный центр пока ничего неизвестно. Член парламента от консерваторов Дувра, сказала, что понимает, почему случилось это событие.

Мигранты пересекают Ла-Манш и попадают в Великобританию

Нападение, как отметило агентство, произошло в разгар острых политических дебатов о принятии мигрантов в Великобритании. В последнее время резко увеличилось число тех, кто пытается пересечь пролив Ла-Манш и проникнуть в Великобританию.

Газета The Guardian отмечает, что на территории именно этого комплекса пограничники забирают людей, которые нелегально пересекали Ла-Манш на небольших лодках. Происшествие случилось после того, как почти 1000 человек прибыли в Великобританию 29 октября.

Bloomberg называет это самым большим количеством прибытий мигрантов за 1 день в последнее время. Максимальное число было зафиксировано 22 августа, когда в Великобританию прибыли 1295 мигрантов.

По предварительным данным, в этом году в Великобританию прибыло около 40 тысяч человек через самые оживленные морские пути в мире на небольших лодках.

Напомним, что Польша уже хочет построить забор на границе с российским Калининградом для остановки мигрантов из Африки и Азии. РФ открыла небо над Калининградской областью для самолетов из Турции, Сирии и Беларуси.

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