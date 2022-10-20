Поджог центра для украинских беженцев в Германии был политически мотивирован, — полиция

По словам министра внутренних дел Германии Нэнси Файзер, если факт умышленного поджога докажут, произошедшее будут расследовать как преступление на почве ненависти. И злоумышленникам придется ответить по всей строгости закона.

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Пресс-служба немецкой полиции сделала заявление о том, что пожар в гостинице в поселке Гросс-Штремкендорф, который расположен на берегу Балтийского моря и где проживают беженцы из Украины, был политически мотивированным, передает Sky News.

Четырнадцать постояльцев, большей частью граждане Украины, и еще три человека из персонала учреждения находились в здании, построенном наполовину из деревянного бруса и с соломенной крышей, когда накануне около 9 вечера вспыхнул пожар. Об этом сообщила полиция города Росток. По данным правоохранителей, обошлось без пострадавших.

"Сейчас рассматривается мотив умышленного поджога с возможной политической мотивацией", — говорится в заявлении полиции.

Помещение гостиницы стало постоянным жильем для украинцев, переехавших в Германию после начала российского вторжения.

"Людей, которые искали убежища от путинской войны, пришлось спасать от огня", — заявила глава МВД Германии Нэнси Файзер.

По ее словам, если будет установлено, что поджог действительно имел место, произошедшее будут расследовать как преступление на почве ненависти и злоумышленникам придется ответить по всей строгости закона.

Пожар в центре для беженцев в Германии

Во время пожара на территории гостиницы находились три сотрудника Международного комитета Красного креста. Пламя быстро распространилось по соломенной крыше.

[ + – ] Пожарные тушат горящую гостиницу для беженцев в Германии [ + – ] Пожарные тушат горящую гостиницу для беженцев в Германии [ + – ] Пожарные тушат горящую гостиницу для беженцев в Германии [ + – ] Пожарные тушат горящую гостиницу для беженцев в Германии

Известно также, что в день инцидента в гостиничный комплекс приезжала полиция из-за того, что на входной табличке заметили нарисованную свастику.

[ + – ] Видео пожара в центре для беженцев в Германии

Согласно исследованию Гейдельбергского института, в Германии проживает около 21% русскоговорящих мигрантов. Около 5 млн — это так называемые "русские немцы", переехавшие в страну в рамках программы по репатриации соотечественников.

Напомним, что в Германии опасаются усиления российской пропаганды и шпионажа. В Федеральном ведомстве по охране конституции Германии ожидают, что Кремль может задействовать в своих целях экстремистов и радикалов и спровоцировать массовые протесты и беспорядки в стране.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам главы BfV Томаса Хальденванга, порог запрета на операции для российских спецслужб практически снят. Поэтому возможны случаи заказных убийств, подобные тому, которое имело место в 2019 году в Берлине, когда среди бела дня в самом центре немецкой столицы был расстрелян бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили.