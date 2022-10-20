Підпал центру для українських біженців у Німеччині був політично мотивований, — поліція

За словами міністерки внутрішніх справ Німеччини Ненсі Файзер, якщо факт навмисного підпалу доведуть, подію розслідуватимуть як злочин на ґрунті ненависті. І зловмисникам доведеться відповісти за всією суворістю закону.

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Пресслужба німецької поліції зробила заяву про те, що пожежа в готелі у селищі Гросс-Штремкендорф, що розташоване на березі Балтійського моря й де проживають біженці з України, була політично мотивованою, передає Sky News.

Чотирнадцять постояльців, здебільшого громадяни України, та ще троє людей зі персоналу установи перебували в будівлі, збудованій наполовину з дерев'яного бруса та із солом'яним дахом, коли напередодні близько 9 вечора спалахнула пожежа. Про це повідомила поліція міста Росток. За даними правоохоронців, обійшлося без потерпілих.

"Наразі розглядається мотив навмисного підпалу з можливою політичною мотивацією", — йдеться в заяві поліції.

Приміщення готелю стало постійним житлом для українців, які переїхали в Німеччину після російського вторгнення.

"Людей, які шукали притулку від путінської війни, довелося рятувати від вогню", — заявила глава МВС Німеччини Ненсі Файзер.

За її словами, якщо буде встановлено, що підпал справді мав місце, те, що сталося, розслідуватимуть як злочин на ґрунті ненависті, і зловмисникам доведеться відповісти за всією суворістю закону.

Пожежа в центрі для біженців у Німеччині

Під час пожежі на території готелю перебували троє співробітників Міжнародного комітету Червоного хреста. Полум'я швидко поширилося по солом'яному даху.

[ + – ] Пожежники гасять готель для біженців, що горить, у Німеччині [ + – ] Пожежники гасять готель для біженців, що горить, у Німеччині [ + – ] Пожежники гасять готель для біженців, що горить, у Німеччині [ + – ] Пожежники гасять готель для біженців, що горить, у Німеччині

Відомо також, що в день інциденту в готель приїжджала поліція через те, що на вхідній табличці помітили намальовану свастику.

[ + – ] Відео пожежі в центрі для біженців у Німеччині

Згідно з дослідженням Гейдельберзького інституту, в Німеччині проживає близько 21% російськомовних мігрантів. Близько 5 млн — це так звані "російські німці", які переїхали в країну в межах програми репатріації співвітчизників.

Нагадаємо, що в Німеччині побоюються посилення російської пропаганди й шпигунства. У Федеральному відомстві з охорони конституції Німеччини очікують, що Кремль може задіяти у своїх цілях екстремістів і радикалів та спровокувати масові протести й заворушення в країні.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками глави BfV Томаса Гальденванга, поріг заборони на операції для російських спецслужб практично знято. Тому можливі випадки вбивств на замовлення, подібні до того, що мало місце у 2019 році в Берліні, коли серед білого дня в самому центрі німецької столиці було розстріляно колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.