Чоловік закидав "коктейлями Молотова" британський центр для мігрантів і наклав на себе руки (фото, відео)

Невідомий кинув 3 пляшки із запальною сумішшю. Інцидент стався у розпал гострих дебатів про прийняття біженців — лише за 1 день майже 1000 людей прибули до Великобританії, перепливши Ла-Манш.

Related video

Невідомий чоловік кинув пляшки із запальною сумішшю до центру для мігрантів у південному англійському порту Дувр. Після цього він скоїв самогубство, повідомив фотограф агентства Reuters, який став свідком трагедії.

Нападник у картатій сорочці під'їхав до центру близько 11:20 ранку на позашляховику Seat. Потім він кинув 3 пляшки з "коктейлями Молотова", з них спалахнули 2.

[ + – ] Внаслідок займання 1 особа отримала незначні травми

Після підпалу він поїхав автомобілем до найближчої автозаправки, прив'язав до металевого стовпа саморобну петлю, накинув її на шию і поїхав. Таким чином він наклав на себе руки.

Свідок Браян Вуд розповів Sky News, що знаходився приблизно за 200 метрів від міграційного центру, почув три вибухи і побачив дим.

"Потім спрацювала сигналізація, люди кричали", — додав він.

[ + – ] Особу підозрюваного вдалося встановити

Поліцейські графства Кент зазначили, що внаслідок займання в центрі 1 особа отримала незначні травми. Особу підозрюваного пізніше встановили.

Радіостанція ВВС передає, що поліція не підтвердила смерть чоловіка, розслідування триває. Про мотиви нападу на міграційний центр поки що нічого невідомо. Член парламенту від консерваторів Дувру сказала, що розуміє, чому трапилася ця подія.

Мігранти перетинають Ла-Манш і потрапляють до Великобританії

Напад, як зазначило агентство, стався у розпал гострих політичних дебатів про ухвалення мігрантів у Великій Британії. Останнім часом різко побільшало тих, хто намагається перетнути протоку Ла-Манш і проникнути до Великобританії.

Газета The Guardian зазначає, що на території саме цього комплексу прикордонники забирають людей, які нелегально перетинали Ла-Манш на невеликих човнах. Пригода сталася після того, як майже 1000 людей прибули до Великобританії 29 жовтня.

Bloomberg називає це найбільшою кількістю прибуття мігрантів за 1 день останнім часом. Максимальне число було зафіксовано 22 серпня, коли до Великобританії прибуло 1295 мігрантів.

За попередніми даними, цього року до Великобританії прибуло близько 40 тисяч людей через найжвавіші морські шляхи у світі на невеликих човнах.

Нагадаємо, що Польща вже хоче збудувати паркан на кордоні з російським Калінінградом для зупинки мігрантів з Африки та Азії. РФ відкрила небо над Калінінградською областю для літаків із Туреччини, Сирії та Білорусі.

Литва відгородилася від Білорусі парканом з колючим дротом. Обмеження з'явилися на ділянці кордону завдовжки близько 502 км.

У Німеччині нещодавно горів готель у селищі Гросс-Штремкендорф, в якому оселилися українські біженці.