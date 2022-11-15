Підозрюють колишнього чоловіка: в Італії зарізали 23-річну біженку з України (фото)

Бездиханне тіло дівчини було знайдене з трьома ножовими пораненнями. За два дні до смерті вона звернулася до поліції та повідомила про переслідування з боку колишнього партнера.

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В Італії вбили 23-річну біженку з України Анастасію Алашрі. Вона разом зі своїм чоловіком і трирічним сином прибула в країну в березні через вторгнення Росії. Про це пише італійське видання Corriere Di Bologna.

Повідомляється, що бездиханна дівчина була знайдена в сільській місцевості Вілья Джулія в районі міста Фано. На її тілі виявили три ножові поранення.

Зокрема, 13 листопада дівчина не вийшла на роботу до ресторану. Після цього про зникнення Анастасії заявив її друг, а прокуратура Пезаро негайно розпочала пошуки. Її шукали весь вечір, поки наступного ранку пожежники та поліцейські не знайшли тіло.

Можливий підозрюваний у вбивстві — колишній чоловік Анастасії Алашрі, який є громадянином Єгипту. За словами правоохоронців, стосунки між подружжям ставали дедалі конфліктнішими, а дівчина виявила бажання розлучитися.

11 листопада вона повідомила поліцію про переслідування з боку колишнього партнера. Дівчина розлучилася з ним і хотіла розпочати нове життя з новим чоловіком.

Зазначається, що на деякий час вона вирішила пожити в подруги та колеги з роботи. 13 листопада вранці Анастасія Алашрі вирішила повернутися додому, щоб зібрати особисті речі. Там вона зустрілася з колишнім чоловіком, і між ними виник конфлікт. Із цього моменту дівчина на зв'язок не виходила.

Підозрюваного 32-річного громадянина Єгипту вистежили на залізничному вокзалі в Болоньї. Ймовірно, він намагався залишити територію Італії. Чоловік був заарештований і звинувачений у вбивстві.

Під час допиту він розповів, де вбив свою колишню дружину. На місці злочину знайшли сумку з жіночим одягом і дві холодні зброї. Будинок чоловіка та його автомобіль заарештовано, щодо них проводять подальші слідчі дії.

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, що біженка з України звинуватила британку в рабстві. За її словами, її використовували як рабиню та няню на постійній основі за невелику суму грошей чи взагалі без оплати.

30 жовтня чоловік кинув коктейль Молотова в центр допомоги для мігрантів у Британії та наклав на себе руки. Інцидент стався в розпал гострих дебатів про прийом біженців.