"Просто попросила помити посуд". Біженка з України звинуватила британку в рабстві

У заяві українки стверджується, що під виглядом надання житла біженцю мешканка Великобританії використовувала її як рабиню та няню на постійній основі. За невелику суму грошей чи взагалі без оплати.

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Українка подала заяву в поліцію, звинувативши в сучасній формі рабства мешканку Великобританії, яка надала їй житло. Британка стверджує, що просто просила мити посуд і прибирати в будинку. Про це повідомляє Express.

У заяві громадянки України стверджується, що під виглядом надання житла біженцю її використовували як рабиню та няньку на постійній основі за невелику суму грошей або взагалі без оплати.

Повідомляється, що українка, ім'я якої не називають, домовилася про житло з громадянкою Великобританії на одному із сайтів. Однією з умов проживання був нагляд за дитиною протягом трьох днів на тиждень, за що українка мала отримувати 200 фунтів стерлінгів (232 євро).

Українка також стверджувала, що її змушували працювати більшу частину тижня, доглядати зі дітьми та прибирати в будинку.

[ + – ] Скриншот оголошення українки на сайті

Поліція попросила 42-річну Ханну Дебенгем, матір двох дітей із міста Акфілд, з'явитися в дільницю. Повідомляється, що інспектор із питань сучасного рабства її допитав, поліцейські також звернулися до її чоловіка.

Зрештою розслідування, яке тривало два місяці, було припинено через відсутність складу злочину. Ханна Дебенгем, яка надала житло, пояснила, що цей випадок справив на неї незабутнє враження. Вона радить думати двічі, перш ніж приймати незнайомців у свій дім, і каже, що якби звинувачення були висунуті, це могло б зруйнувати її кар'єру.

"Вони також говорили з моїм чоловіком, сказали йому, що я можу провести залишок життя у в'язниці, якщо мене визнають винною. Я пропрацювала психіатром протягом 15 років, часто доводилося стикатися з людьми, які мають серйозні проблеми з психікою, надавати їм підтримку в місцях ув'язнення, але цей випадок — найгірше, що зі мною сталося за все життя", — пояснила жінка.

За словами британки, її мешканці не висловили подяки, ані турботи, ані поваги.

[ + – ] 42-річна Ханна Дебенгем, яка надала житло українці

"Я дала їй 160 фунтів на квиток і купівлю шкільного приладдя для доньки. Вона могла приходити і йти, коли хоче. Коли мій менеджер побачив цю новину, він був шокований. Якби мені виписали попередження, я втратила б роботу. Поліція повинна була захищати мене від таких людей, як вона", — сказала жінка.

"Вона не була нянею на постійній основі. Але вона пішла, так і не почавши доглядати мого сина. Я збиралася платити їй щомісячну зарплату, але вона пішла через три тижні. Я попросила її піти, тому що в нас виникли розбіжності", — пояснила жінка.

Нагадаємо, що влада Польщі вводить нові правила для біженців із України з січня 2023 року. Половину вартості житла тепер доведеться оплачувати самостійно, в'їзд і виїзд біженців контролюватиметься, а електронний документ у додатку "Дія пл" (Diia.pl) вважатиметься посвідкою на проживання.

Раніше Фокус повідомляв, що в Шотландії спалахнув скандал: біженців із України збираються виселити з готелю до 18 листопада.