Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мир Российско-украинская война

"Просто попросила помыть посуду". Беженка из Украины обвинила британку в рабстве

беженцы великобритания, жилье для украинцев, беженцы из Украины, украинцы в шотландии форум, выплаты в шотландии для украинцев, выплаты беженцам в шотландии
Фото: The Sun | 42-летняя Ханна Дебенхем, которая предоставила жилье украинке

В заявлении украинки утверждается, что под видом предоставления жилья беженцу жительница Великобритании использовала ее как раба и няню на постоянной основе. За небольшую сумму денег или вообще без оплаты.

Related video

Украинка подала заявление в полицию, обвинив в современной форме рабства жительницу Великобритании, которая предоставила ей жилье. Британка утверждает, что просто просила мыть посуду и убирать в доме. Об этом сообщает Express.

В заявлении гражданки Украины утверждается, что под видом предоставления жилья беженцу ее использовали как раба и няню на постоянной основе за небольшую сумму денег или вообще без оплаты.

Сообщается, что украинка, имя которой не называют, договорилась о жилье с гражданкой Великобритании на одном из сайтов. Одним из условий проживания был присмотр за ребенком в течение трех дней в неделю, за что украинка должна была получать 200 фунтов стерлингов (232 евро).

Украинка также утверждала, что ее заставляли работать большую часть недели, присматривать за детьми и убирать дом.

беженцы великобритания, жилье для украинцев, беженцы из Украины, украинцы в шотландии форум, выплаты в шотландии для украинцев, выплаты беженцам в шотландии, работа в шотландии для украинских беженцев, шотландия для украинцев, Українці в Шотландії, Как живут беженцы в Англии, Шотландія біженці з України, суперспонсорство, как переехать в британию, украинцы в великобритании, как переехать в Великобританию, Льготы для беженцев в Ирландии, ирландия Housing Assistance Payment, беженцы в Ирландии, жилье в Ирландии, Робота в Ірландії для біженців, Ірландія навчання біженців, Ирландия беженцы из Украины, Дім для українців Ірландія, ПМЖ в Ірландії для украинцев, Выплаты в Ирландии для украинцев, Ірландія приймає біженців з України 2022, Помощь переселенцам в Ірландії, Купить жилье в Ирландии, Дешевое жилье в Ирландии, Снять жилье в Ирландии, Жилье в Ирландии для украинцев, Снять квартиру в Дублине на длительный срок, Жилье в Ирландии для беженцев, Ціни на продукти в Ирландии, Робота на фермі в Ирландии, Fullscreen
Скриншот объявления украинки на сайте

Полиция попросила 42-летнюю Ханну Дебенхем, мать двоих детей из города Акфилд, попросили явиться в участок. Сообщается, что инспектор по вопросам современного рабства ее допросил, полицейские также обратились к ее мужу.

В конечном итоге расследование, длившееся два месяца, было прекращено за отсутствием состава преступления. Ханна Дебенхем, которая предоставила жилье, объяснила, что этот случай произвел на нее неизгладимое впечатление. Она советует думать дважды, прежде чем принимать незнакомцев в свой дом, и говорит, что если бы обвинения были предъявлены, это могло разрушить ее карьеру.

"Они также говорили с моим мужем, сказали ему, что я могу провести остаток жизни в тюрьме, если меня признают виновной. Я проработала психиатром на протяжении 15 лет, часто приходилось сталкиваться с людьми, у которых серьезные проблемы с психикой, оказывать им поддержку в местах заключении, но этот случай — худшее, что со мной произошло за всю жизнь", — пояснила женщина.

По словам британки, ее жильцы не выразили благодарности, ни заботы, ни уважения.

беженцы великобритания, жилье для украинцев, беженцы из Украины, украинцы в шотландии форум, выплаты в шотландии для украинцев, выплаты беженцам в шотландии, работа в шотландии для украинских беженцев, шотландия для украинцев, Українці в Шотландії, Как живут беженцы в Англии, Шотландія біженці з України, суперспонсорство, как переехать в британию, украинцы в великобритании, как переехать в Великобританию, Льготы для беженцев в Ирландии, ирландия Housing Assistance Payment, беженцы в Ирландии, жилье в Ирландии, Робота в Ірландії для біженців, Ірландія навчання біженців, Ирландия беженцы из Украины, Дім для українців Ірландія, ПМЖ в Ірландії для украинцев, Выплаты в Ирландии для украинцев, Ірландія приймає біженців з України 2022, Помощь переселенцам в Ірландії, Купить жилье в Ирландии, Дешевое жилье в Ирландии, Снять жилье в Ирландии, Жилье в Ирландии для украинцев, Снять квартиру в Дублине на длительный срок, Жилье в Ирландии для беженцев, Ціни на продукти в Ирландии, Робота на фермі в Ирландии, Fullscreen
42-летняя Ханна Дебенхем, которая предоставила жилье украинке

"Я дала ей 160 фунтов на билет и покупку школьных принадлежностей для дочери. Она могла приходить и уходить когда хочет. Когда мой менеджер увидел эту новость, он был шокирован. Если бы мне выписали предупреждение, я бы потеряла работу. Полиция должна была защищать меня от таких людей, как она", — сказала женщина.

"Она не была няней на постоянной основе. Но она ушла, так и не начав присматривать за моим сыном. Я собиралась платить ей ежемесячную зарплату, но она ушла спустя три недели. Я попросила ее уйти, потому что у нас возникли разногласия", — объяснила женщина.

Напомним, что власти Польши вводят новые правила для беженцев из Украины с января 2023 года. Половину стоимости жилья теперь понадобится оплачивать самостоятельно, въезд и выезд беженцев будет контролироваться, а электронный документ в приложении "Дия пл" (Diia.pl) будет считаться видом на жительство.

Ранее Фокус сообщал, что в Шотландии разгорелся скандал: беженцев из Украины собираются выселить из отеля до 18 ноября.