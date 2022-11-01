"Просто попросила помыть посуду". Беженка из Украины обвинила британку в рабстве

В заявлении украинки утверждается, что под видом предоставления жилья беженцу жительница Великобритании использовала ее как раба и няню на постоянной основе. За небольшую сумму денег или вообще без оплаты.

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Украинка подала заявление в полицию, обвинив в современной форме рабства жительницу Великобритании, которая предоставила ей жилье. Британка утверждает, что просто просила мыть посуду и убирать в доме. Об этом сообщает Express.

В заявлении гражданки Украины утверждается, что под видом предоставления жилья беженцу ее использовали как раба и няню на постоянной основе за небольшую сумму денег или вообще без оплаты.

Сообщается, что украинка, имя которой не называют, договорилась о жилье с гражданкой Великобритании на одном из сайтов. Одним из условий проживания был присмотр за ребенком в течение трех дней в неделю, за что украинка должна была получать 200 фунтов стерлингов (232 евро).

Украинка также утверждала, что ее заставляли работать большую часть недели, присматривать за детьми и убирать дом.

[ + – ] Скриншот объявления украинки на сайте

Полиция попросила 42-летнюю Ханну Дебенхем, мать двоих детей из города Акфилд, попросили явиться в участок. Сообщается, что инспектор по вопросам современного рабства ее допросил, полицейские также обратились к ее мужу.

В конечном итоге расследование, длившееся два месяца, было прекращено за отсутствием состава преступления. Ханна Дебенхем, которая предоставила жилье, объяснила, что этот случай произвел на нее неизгладимое впечатление. Она советует думать дважды, прежде чем принимать незнакомцев в свой дом, и говорит, что если бы обвинения были предъявлены, это могло разрушить ее карьеру.

"Они также говорили с моим мужем, сказали ему, что я могу провести остаток жизни в тюрьме, если меня признают виновной. Я проработала психиатром на протяжении 15 лет, часто приходилось сталкиваться с людьми, у которых серьезные проблемы с психикой, оказывать им поддержку в местах заключении, но этот случай — худшее, что со мной произошло за всю жизнь", — пояснила женщина.

По словам британки, ее жильцы не выразили благодарности, ни заботы, ни уважения.

[ + – ] 42-летняя Ханна Дебенхем, которая предоставила жилье украинке

"Я дала ей 160 фунтов на билет и покупку школьных принадлежностей для дочери. Она могла приходить и уходить когда хочет. Когда мой менеджер увидел эту новость, он был шокирован. Если бы мне выписали предупреждение, я бы потеряла работу. Полиция должна была защищать меня от таких людей, как она", — сказала женщина.

"Она не была няней на постоянной основе. Но она ушла, так и не начав присматривать за моим сыном. Я собиралась платить ей ежемесячную зарплату, но она ушла спустя три недели. Я попросила ее уйти, потому что у нас возникли разногласия", — объяснила женщина.

Напомним, что власти Польши вводят новые правила для беженцев из Украины с января 2023 года. Половину стоимости жилья теперь понадобится оплачивать самостоятельно, въезд и выезд беженцев будет контролироваться, а электронный документ в приложении "Дия пл" (Diia.pl) будет считаться видом на жительство.

Ранее Фокус сообщал, что в Шотландии разгорелся скандал: беженцев из Украины собираются выселить из отеля до 18 ноября.