До сих по не наказаны: Крымский мост помогали строить еще несколько компаний из Нидерландов, – СМИ

Четыре нидерландские компании уже выплатили штраф на общую сумму 160 тысяч евро за содействие незаконному строительству моста из РФ в оккупированный Крым. Следователи выявили еще несколько причастных к этому фирм.

К незаконному строительству Российской Федерацией моста через Керченский пролив причастны еще несколько компаний из Нидерландов, кроме тех, что уже понесли наказание. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.

Пресс-служба нидерландского ведомства подтвердила, что следствие выявило еще несколько фирм, помогавшие России строить Крымский мост, однако не уточнили их названий.

"Прокуратура считает, что существует достаточное количество доказательств совершения ими уголовных преступлений. Ожидается, что окончательное решение по этим уголовным делам будет объявлено через несколько месяцев", — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что четыре нидерландских компании уже выплатили штраф на общую сумму 160 тысяч евро. По данным следствия, они нарушили санкции ЕС в отношении России, предоставив стране-агрессору специальное оборудование для забивания свай.

Прокуратура также намерена вызвать в суд нескольких физических лиц. Суд должен выяснить факты их причастности к строительству Крымского моста.

Напомним, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является для Украины законной целью, которая должна быть нейтрализована. Украинский президент подчеркнул, что российские оккупанты нарушили международное право, построив мост через Керченский пролив.

Военный эксперт и полковник запаса Петр Черник в интервью от 6 октября отметил, что Украине нужно затопить Крымский мост на несколько сотен метров, так как уничтожение одной из секций ничего не решает.