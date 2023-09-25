ВСУ повторяют на Крымском полуострове "херсонский сценарий", — эксперт (видео)

По мнению эксперта Дмитрия Снегирева, по сравнению с деоккупированным правобережьем Херсонской области Крым даже более уязвим с точки зрения логистики. ВСУ создают предпосылки для повторения так называемого "жеста доброй воли".

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Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев 25 сентября заявил, что Крым очень уязвим с точки зрения логистики. ВСУ уже прорвали там российскую противовоздушную оборону и наносят удары по логистике противника. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала FREEДОМ.

По его мнению, такие действия Сил обороны фактически являются повторением успешного сценария деоккупации Херсонской области, это один из этапов каскадного планирования наступательных операций.

"В классификации НАТО это называется "первый этап каскадного планирования наступательных операций", когда берется под контроль логистическая составляющая оккупантов. На Херсонщине сначала украинским Вооруженным силам удалось подавить системы противоракетной, противовоздушной обороны. Вторым этапом Вооруженные силы Украины взяли под тотальный огневой контроль основную логистику оккупантов", — заявил Дмитрий Снегирев.

Военный эксперт считает, что по сравнению с деоккупированной частью территории Херсонской области Крым даже более уязвим с точки зрения логистики. ВСУ наносят удары по основной цепи логистики врага, создавая предпосылки для повторения так называемого "жеста доброй воли".

По мнению Снегирева, ВСУ достаточно взять под огневой контроль Крымский мост, Чонгарский мост, Перекопский перешеек и возможности ВС РФ в Крыму будут ограничены.

Эксперт уверен, что РФ будет пытаться удерживать Крымский полуостров, однако с нарастанием логистических проблем это будет становиться все более сложной задачей. Ротация личного состава ВС РФ из Крыма будет невозможна и это делает их подразделения недееспособными и деморализованными.

Напомним, 25 сентября Фокус сообщал, что Силы специальных операций подсчитали потери оккупантов за время последних атак по Крыму. Среди них — командующий Черноморского флота России, адмирал Виктор Соколов.

Ранее, 22 сентября стало известно, что по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе в Крыму прилетели ракеты.