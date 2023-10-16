Коалиция новых партий в Словакии поделила "портфели": за Робертом Фицо Минобороны и МИД

Словацкое правительство, по словам главы партии Hlas Андрея Данко, сформировано уже на 80%, но конкретные имена министров до сих пор неизвестны. К тому же их назначение может затормозить и президент страны Зузана Чапутова.

В Словакии партии, которые на последних выборах прошли в парламент страны, подписали коалиционное соглашение и поделили между собой министерства и должности в Национальном совете. Об этом сообщает словацкое издание aktuality.sk.

Согласно подписанному соглашению партии разделили министерские "портфели" следующим образом:

пророссийская партия Роберта Фицо Smer ("Курс — социальная демократия") — министерства обороны, транспорта, финансов, иностранных дел, юстиции и сельского хозяйства;

партия Роберта Фицо Smer ("Курс — социальная демократия") — министерства обороны, транспорта, финансов, иностранных дел, юстиции и сельского хозяйства; SNS (Словацкая национальная партия) — министерства окружающей среды, культуры, спорта и туризма (новое в Словакии);

Hlas ("Голос") — министерства внутренних дел, экономики, труда, информатизации, образования, здравоохранения. Кроме того, за этой партией — должность вице-премьера по европейским фондам и плану восстановления.

Председателем Национального совета (парламента) должен стать Питер Пеллегрини из "Голоса", который занимал должность премьер-министра страны с 2018-го по 2020 год.

Питер Пеллегрини, который должен возглавить Национальный совет Словакии Фото: Из открытых источников

По словам главы партии SNS Андрей Данко, состав нового правительства уже согласован на 80%.

"Однако конкретные кандидатуры министров могут оказаться проблематичными. По нашей информации, президент (Зузана Чапутова. — Ред.) готова уважать политические выдвижения, но и может вмешаться, если квалификация кандидата или его предыдущая работа будет находиться под существенным сомнением", — подчеркивает издание.

После подписания коалиции глава Smer Роберт Фицо стремится ускорить формирование правительства, чтобы успеть до саммита Европейского совета, который состоится 27 октября. Поэтому 14 октября он раскритиковал Чапутову за задержку назначения правительства, хотя на самом деле Фицо и сам еще не представил ей официальных имен новых министров.

Коалиционное соглашение — что известно

Кроме перераспределения министерств, в коалиционном соглашении лидеры партий обязались гарантировать членство Словакии в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.

"Это несколько парадоксально, поскольку и Фицо, и Данко были решительными критиками политики обеих организаций перед выборами", — отмечает aktuality.sk.

Кроме того, по информации издания, Андрей Данко остается сторонником и защитником политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который известен своим жестким отношением к Союзу и НАТО.

Относительно деятельности МИД, ее прокомментировал Роберт Фицо. Он заявил, по данным журналистов, что дипломатическое ведомство больше не будет представителем иностранных интересов, а представителем интересов Словакии.

"Внешняя политика Словакии будет создана заново. Будет выстроен здоровый патриотизм и укреплен суверенитет... А министр (МИД. — Ред.) должен быть прежде всего политиком, а не дипломатом", — прокомментировал планы МИД глава Smer, который, однако, отказался сообщить, кто станет новым главой МИД.

Парламентские выборы — 2023

Напомним, что по форме правления Словакия является парламентской республикой, глава государства — президент. Государственное устройство — унитарное государство. Согласно Конституции Словацкой республики власть делится на законодательную, исполнительную и судебную. Поэтому действия правительства страны не зависят только от решений президента.

Окончательные результаты парламентских выборов в Словакии: Инфографика aktuality.sk Окончательное распределение мест в парламенте Словакии: Инфографика aktuality.sk

Фокус писал, что после победы Smer на парламентских выборах президент Словакии Зузана Чапутова выступила против нового пакета военной помощи Украине. Впоследствии она заявила, что ее страна должна и в дальнейшем оказывать военную помощь Украине. В то же время она отметила, что уважает результаты парламентских выборов и точку зрения партии, ведущей переговоры о формировании нового правительства.

Ранее Фокус сообщал о том, что означает для Украины приход к власти пророссийских сил в Словакии.

Кроме того, Фокус отметил: Роберт Фицо заявил, что в украинской армии служат "фашисты".