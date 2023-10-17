Через Румынию: из Израиля вылетел третий эвакуационный рейс с украинцами

По данным посольства Украины в Израиле, этим рейсом вылетели 74 гражданина, большинство из которых женщины и дети.

Третий эвакуационный рейс с 74 украинскими гражданами направляется из Тель-Авива в Бухарест, Румыния, в рамках продолжающейся операции по эвакуации украинских граждан, находящихся в Израиле. Об этом сообщили на странице посольства Украины в Израиле.

В вечернее время 16 октября из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве отправился третий эвакуационный рейс в Бухарест, Румыния.

"Этим рейсом вылетели 74 гражданина Украины, большинство из которых женщины и дети. Предоставили необходимое содействие и консульскую помощь украинцам", — сообщили в посольстве.

Отметим, что первый эвакуационный рейс состоялся 14 октября. Тогда удалось эвакуировать 207 граждан Украины, из них 63 ребенка.

Утром 16 октября состоялся второй эвакуационный рейс — им вылетели 155 граждан Украины, из которых 107 женщин и 23 ребенка.

Отметим, в Израиле должны начаться боевые действия против террористов ХАМАС, которые 7 октября пересекли границу Сектора Газа и убили около 1200 человек. Кроме того, похищено около 150 человек, причем, согласно данным посла Корнийчука, среди них может быть пять украинцев.

На сегодня Армия обороны Израиля наносит ракетные удары по штабам боевиков в Секторе Газа и отчитывается об уничтожении командиров исламистов. Тем временем накапливается бронетехника ЦАХАЛ: десятки машин зафиксировали СМИ. Также заметили подготовку бронемашин к угрозе с воздуха: на танки наваривают металлические решетки для защиты от ударных дронов.

Напоминаем, 14 октября Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, что за два часа до выезда из Сектора Газа правительство Израиля отменило разрешение на эвакуацию. При этом отмечалось, что причина отмены — отсутствие гарантий безопасности. Между тем с территории Газы предлагают выехать 1 миллиону гражданских: ЦАХАЛ рекомендует перебраться на юг, чтобы не попасть под удар во время антитеррористической операции.