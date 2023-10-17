"Главный гость": Владимир Путин прибыл в Пекин, — СМИ

По данным СМИ, во вторник глава встретится с лидерами Вьетнама, Лаоса и Монголии, а в среду проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в третьем Международном форуме "Один пояс, один путь". В рамках этого мероприятия Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также ряд других встреч. Об этом сообщает китайское медиа Yicai.

"Кто-то воспринимает форум "Один пояс, один путь" как попытку Пекина кого-то под себя подмять, однако его суть в желании к сотрудничеству. Преимущество концепции сотрудничества, предложенной Китаем, заключается в том, что в рамках сотрудничества никто никому ничего не навязывает. В этом уникальность взаимодействия Китая под руководством председателя Си Цзиньпина", — заявил Путин центральному телевидению Китая.

Чем займется Путин в Китае

Как пишет "Интерфакс", помощник президента РФ Юрий Ушаков предварительно сообщил, что во вторник Путин намерен провести встречи с коллегами из Вьетнама, Лаоса и Монголии — Во Ван Тхыонгом, Тхонглуном Сисулитом и Ухнаагийном Хурэлсухом, а также с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином.

В среду, Владимир Путин станет "главным гостем" третьего Международного форума "Один пояс, один путь" и выступит на церемонии его открытия. В этот же день, запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В соответствии с информацией, представленной Юрием Ушаковым, переговоры будут проведены в различных форматах, включая расширенные и узкие встречи, а также возможные тет-а-тет диалоги.

Состав российской делегации в Китае также включает вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Александра Новака, а также ряд высших чиновников и руководителей крупных компаний, включая главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, руководителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева и других.

Ранее сообщалось о том, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров в среду, 18 октября, направится в Северную Корею. Перед этим в администрации американского президента Джо Байдена предупредили, что больше 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами были отправлены из КНДР в РФ.