"Чрезвычайно рисковано": Северная Корея обвиняет США в разжигании ядерного напряжения

По словам журналистов, в Северной Корее считают, что Вашингтон стремится улучшить свой потенциал превентивного ядерного удара по Северной Корее путем создания системы противоракетной обороны, одновременно направляя своим союзникам в регионе стратегические средства и сверхсовременную военную технику.

В КНДР сообщили, что программа развития ядерного потенциала Северной Кореи является неотъемлемой мерой самообороны, направленной на предотвращение потенциальной ядерной конфронтации, вызванной амбициями США в области ядерного доминирования. Об этом пишет Reuters.

Ким Кван Мьонг, официально представленный как исследователь Института разоружения и мира при Министерстве иностранных дел в соответствии с данными KCNA, северокорейского центрального информационного агентства, обвинил Соединенные Штаты в усугублении региональных напряжений через свою ядерную программу, а также в создании стратегической нестабильности, которая подрывает мир в мировом масштабе.

Данные заявления были сделаны во время периода, когда регулярные испытания межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи, способных достичь континентальной части Соединенных Штатов, вызывают озабоченность в регионе.

Ким Кван Мьонг назвал недавние рекомендации Комиссии по стратегической позиции США, которые призывают к усилению программы модернизации ядерного вооружения страны в контексте подготовки к возможным одновременным конфликтам с Россией и Китаем, еще одним "чрезвычайно рискованным" и "гегемонистским" шагом.

"США, крупнейшее в мире ядерное государство и первый в мире ядерный пользователь, принявший превентивный ядерный удар по другим странам как свою национальную политику, говорят о "ядерной угрозе" от кого-то. Это софизм", — сказал Ким.

Ким добавил, что Вашингтон стремится улучшить свой потенциал превентивного ядерного удара по Северной Корее путем создания системы противоракетной обороны, одновременно направляя своим союзникам в регионе стратегические средства и сверхсовременную военную технику.

"Реальность срочно требует от КНДР, противостоящей империализму США, агрессивнейшей военной ядерной преступной силе, укрепить свои военные возможности самообороны для сдерживания ядерной войны", — сказал Ким.

Напомним, 8 октября стало известно, что между Северной Кореей и Российской Федерацией увеличилось количество грузоперевозок после встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына. 5 октября было зафиксировано у границы с РФ рекордное количество грузовых вагонов.

6 октября американские СМИ сообщили, что Северная Корея передала России артиллерию, которую используют в войне против Украины. По мнению журналистов, КНДР начала поддерживать Москву после встречи двух лидеров в столице РФ.